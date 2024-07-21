Мобілізація в Україні — у Чернівцях чоловік виграв суд проти ТЦК

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Полтавська ОВА

У Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом проти Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через відмову у наданні відстрочки за призовом під час мобілізації. Позивач вважає дії працівників військкомату протиправними.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалі суду йдеться про те, що чоловік просить визнати протиправним та скасувати рішення ТЦК про відмову у наданні відстрочки.

Військовозобов'язаний просить відстрочку у зв'язку із наявністю у нього дружини із ІІ групою інвалідності.

Представники військкомату під час судового засідання повідомили, що чоловік не надав відповідних підтверджуючих документів.

Позивач наголошував на протиправності прийнятого ТЦК рішення щодо нього, оскільки вважає, що було подано повний пакет документів. А той документ, який просять у Центрі комплектування, взагалі непередбачений законодавством і його не видають на руки.

Крім того, чоловік повідомив, що батьки дружини проживають у іншій області та в силу віку його дружини, їй 30 років, не повинні її утримувати.

Під час розгляду справи суд встановив, що військовозобов'язаний перебуває на обліку ТЦК з 2014 року.

Також суд дослідив документи та довідки від різних відповідальних органів, надані позивачем, і прийшов до висновку, що немає сумнівів у їхній достовірності.

Натомість, суд вважає, що у ТЦК вимагали від чоловіка документ, який не передбачений чинним законодавством.

З огляду на встановлені під час розгляду цієї справи обставини, суд прийшов до висновку про протиправність рішення ТЦК щодо відмови у наданні відстрочки, а позов проти військкомату має бути задоволеним.

Рішення суду

Суд вирішив повністю задовольнити позов чоловіка проти ТЦК.

Також суд визнав протиправним та скасував рішення Центру комплектування щодо відмови у наданні відстрочки.

Крім того, військкомат зобов'язали надати військовозобов'язаному відстрочку від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, в Івано-Франківську працівники Територіального центру комплектування мобілізували чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку — 27 років (до ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку). Той подав позов до суду, вимагаючи визнати протиправними дії ТЦК, скасувати рішення про мобілізацію та визнати протиправною постанову ВЛК.

А в Чернівцях засудили військового, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.