Мобилизация в Украине — в Черновцах мужчина выиграл суд против ТЦК

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Полтавская ОВА

В Черновцах мужчина обратился в суд с иском против Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) из-за отказа в предоставлении отсрочки по призыву во время мобилизации. Истец считает действия работников военкомата противоправными.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материале суда говорится, что мужчина просит признать противоправным и отменить решение ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки.

Военнообязанный просил отсрочку в связи с наличием у него жены с ІІ группой инвалидности.

Представители военкомата во время судебного заседания сообщили, что мужчина не предоставил соответствующие подтверждающие документы.

Истец отмети противоправность принятого ТЦК решения по нему, поскольку считает, что был представлен полный пакет документов. А документ, который просят в Центре комплектования, вообще не предусмотрен законодательством и его не выдают на руки.

Кроме того, мужчина сообщил, что родители жены проживают в другой области и в силу возраста его жены, ей 30 лет, не должны ее содержать.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что военнообязанный состоит на учете ТЦК с 2014 года.

Суд также исследовал документы и справки от различных ответственных органов, предоставленные истцом, и пришел к выводу, что нет сомнений в их достоверности.

Суд считает, что в ТЦК требовали от мужчины документ, который не предусмотрен действующим законодательством.

Учитывая установленные при рассмотрении этого дела обстоятельства, суд пришел к выводу о противоправности решения ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки, а иск против военкомата должен быть удовлетворен.

Решение суда

Суд решил полностью удовлетворить иск мужчины против ТЦК.

Также суд признал противоправным и отменил решение Центра комплектования по отказу в предоставлении отсрочки.

Кроме того, военкомат обязали предоставить военнообязанному отсрочку от призыва по мобилизации.

Напомним, в Ивано-Франковске работники Территориального центра комплектования мобилизовали мужчину, не достигшего мобилизационного возраста — 27 лет (до принятия решения о снижении мобилизационного возраста). Тот подал иск в суд, требуя признать противоправными действия ТЦК, отменить решение о мобилизации и признать противоправным постановление ВЛК.

А в Черновцах осудили военного, который незаконно хранил гранаты , а затем взорвал одну из них в чужой квартире. Ему назначили наказание в виде лишения свободы.