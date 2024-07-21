В Ровенской области судили мужчину за уклонение от воинского учета

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП

В Ровенской области судили мужчину, который не пришел в территориальный центр комплектования для взятия на воинский учет. В отношении фигуранта открыли уголовное дело из-за уклонения от воинского учета.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Zaxid.net.

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Уклонение от военного учета

В приговоре говорится, что житель Ровенской области является военнообязанным. Он должен был стать на воинский учет.

Известно, что 15 мая 2024 года мужчина получил предупреждение от и.о. начальника ТЦК и СП, что утром следующего дня ему необходимо прийти в военкомат для взятия на воинский учет. Однако фигурант проигнорировал и не пришел.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На суде он признал свою вину.

Судья Елена Иванкив признала мужчину виновным в уклонении от воинского учета. Она назначила ему наказание в виде штрафа 5 100 грн.

Напомним, в Черновцах мужчина обратился в суд с иском против ТЦК из-за отказа в предоставлении отсрочки по призыву во время мобилизации. Истец считает действия работников военкомата противоправными.

Ранее в Ивано-Франковске работники ТЦК мобилизовали мужчину, не достигшего мобилизационного возраста — 27 лет (до принятия решения о снижении мобилизационного возраста). Тот подал иск в суд, требуя признать противоправными действия ТЦК, упразднить решение о мобилизации и признать противоправным постановление ВВК.