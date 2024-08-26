Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow У реєстрі "Оберіг" з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК arrow

У реєстрі "Оберіг" з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

26 серпня 2024 11:41
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" автоматично з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Якщо раніше реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" "не бачив" дані про окремих чоловіків, які з тих чи інших причин ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК, то тепер відповідну прогалину виправлять. Дані будуть передаватись автоматично з інших реєстрів.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 16 серпня 2024 р. №932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Читайте також:

Нові можливості у реєстрі "Оберіг"

Якщо чоловік колись отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов’язково є у Демографічному реєстрі. Відповідно до нової постанови уряду ці дані з Демографічного реєстру автоматично "перетікатимуть" до Реєстру "Оберіг", тому ТЦК зможе "бачити всіх".

"Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюста і Адміністрації Державної прикордонної служби", — пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Судово-юридична газета".

Крім того, вона зазначила, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

"Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів", — зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС.

Таким чином, встановлення осіб та перевірка відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів буде здійснюватися автоматично — шляхом електронної інформаційної взаємодії між електронними ресурсами.

Як зазначено у постанові, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" і взяття на військовий облік громадян чоловіків  від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, буде здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру "Оберіг" засобами системи Трембіта.

Тобто, дані з Демографічного реєстру потраплять до Реєстру "Оберіг" автоматично і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх "вручну".

Державна міграційна служба протягом 10 робочих днів повинна забезпечити формування переліку чоловіків від 16 до 60 років, відомості про яких підлягають внесенню до Реєстру "Оберіг" з урахуванням інформації Демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС, та передати відомості до Адміністрації Державної прикордонної служби.

У свою чергу, Міністерство оборони протягом 10 робочих днів з дня отримання від Адміністрації Державної прикордонної служби відомостей про чоловіків від 16 до 60 років повинно забезпечити внесення записів або змін до записів в Реєстрі "Оберіг".

Взяття на військовий облік чоловіків від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, буде здійснюватися без проходження медичного огляду.

Адміністрація Держприкордонслужби протягом 10 днів з дня отримання переліку громадян України від ДМС разово організовує його обробку за допомогою інформаційно-комунікаційної системи прикордонного контролю Гарт-1 та доповнює зазначений перелік відомостями про дату виїзду за межі України стосовно громадян України, які перетнули державний кордон та не повернулися на територію України.

До Реєстру "Оберіг" будуть вноситися відомості про чоловіків від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку для їх взяття на військовий облік без проходження медичного огляду, та які перебувають в Україні і звернулися за оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта громадянина України чи закордонного паспорта.

Також до Реєстру "Оберіг" потраплять дані про чоловіків від 17 до 25 років, які перебувають за межами України і звернулися до паспортного сервісу за кордоном за оформленням, обміном, отриманням українського чи закордонного паспорта.

Зазначимо, що до Реєстру "Оберіг" потраплять такі дані про чоловіків віком від 16 до 25 років, як відцифрований образ обличчя, місце проживання та місце перебування, реквізити паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

Також важливі новини дня по темі:

військовий призов воєнний стан військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:37 У Франції суд продовжив арешт Дурова, — Le Monde

12:30 На Сумщині лунали вибухи — пошкоджено залізничний об'єкт, машиніст отримав поранення

12:26 Пожежа у Чорному морі — горять "вишки Бойка"

12:21 Атака на Вінниччину — росіяни влучили в обʼєкти критичної інфраструктури

12:14 Прикордонники показали ефектні кадри знищення боєкомплекту та авто окупантів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

12:09 Атака на Житомирщину — в ОВА повідомили про загиблу, у місті зникла вода

11:51 В Україні запрацював закон щодо домашніх працівників — ключові зміни

11:47 Бізнес на боєприпасах — поліція затримала одесита

11:41 Народний синоптик Діденко попередила про спеку — які області завтра розжарить до +35 °C

11:41 У реєстрі "Оберіг" з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

12:37 У Франції суд продовжив арешт Дурова, — Le Monde

12:30 На Сумщині лунали вибухи — пошкоджено залізничний об'єкт, машиніст отримав поранення

12:26 Пожежа у Чорному морі — горять "вишки Бойка"

12:21 Атака на Вінниччину — росіяни влучили в обʼєкти критичної інфраструктури

12:14 Прикордонники показали ефектні кадри знищення боєкомплекту та авто окупантів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

12:09 Атака на Житомирщину — в ОВА повідомили про загиблу, у місті зникла вода

11:51 В Україні запрацював закон щодо домашніх працівників — ключові зміни

11:47 Бізнес на боєприпасах — поліція затримала одесита

11:41 Народний синоптик Діденко попередила про спеку — які області завтра розжарить до +35 °C

11:41 У реєстрі "Оберіг" з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті