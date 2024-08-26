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В реестре "Оберіг" появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

26 августа 2024 11:41
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В реестре военнообязанных "Оберегов" автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Если раньше реестр военнообязанных "Оберіг" "не видел" данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на военный учет и не посещали ТЦК, то теперь соответствующий пробел исправят. Данные будут передаваться автоматически из других реестров.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 16 августа 2024 г. №932 "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

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Если мужчина когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно новому постановлению правительства эти данные из Демографического реестра будут автоматически "перетекать" в Реестр "Оберіг", поэтому ТЦК сможет "видеть всех".

"Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы", — пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Судебно-юридическая газета" .

Кроме того, она отметила, что ребята от 17 до 25 лет будут на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

"Все необходимые данные будут собираться из других реестров", — отметила замминистра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ДМС.

Таким образом, установка лиц и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будет осуществляться автоматически путем электронного информационного взаимодействия между электронными ресурсами.

Как указано в постановлении, внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" и взятие на военный учет граждан мужчин от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, находящиеся за пределами Украины будет осуществляться путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ДМС и Реестра "Оберіг" средствами системы Трембіта.

То есть данные из Демографического реестра попадут в реестр "Оберіг" автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их "вручную".

Государственная миграционная служба в течение 10 рабочих дней должна обеспечить формирование перечня мужчин от 16 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в реестр "Оберіг" с учетом информации Демографического реестра и ведомственной информационной системы ДМС, и передать сведения в Администрацию Государственной пограничной службы.

В свою очередь Министерство обороны в течение 10 рабочих дней со дня получения от Администрации Государственной пограничной службы сведений о мужчинах от 16 до 60 лет должно обеспечить внесение записей или изменений в записи в реестре "Оберіг".

Взятие на военный учет мужчин от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины, будет осуществляться без прохождения медицинского осмотра.

Администрация Госпогранслужбы в течение 10 дней со дня получения перечня граждан Украины от ДМС разово организует его обработку с помощью информационно-коммуникационной системы пограничного контроля Гарт-1 и дополняет указанный перечень сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении граждан Украины, пересекших государственную границу и не вернувшихся на территории Украины.

В реестр "Оберіг" будут вноситься сведения о мужчинах от 17 до 25 лет, не состоящих на военном учете для их взятия на военный учет без прохождения медицинского осмотра, которые находятся в Украине и обратились за оформлением (в том числе вместо утраченного или похищенного) ), обменом паспорта гражданина или загранпаспорта.

Также в реестр "Оберіг" попадут данные о мужчинах от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились в паспортный сервис за границей за оформлением, обменом, получением украинского или загранпаспорта.

Отметим, что в "Оберіг" попадут такие данные о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, как отцифрованный образ лица, место жительства и местонахождение, реквизиты паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения об оформлении документов для выезда за границу постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

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11:47 Бизнес на боеприпасах — полиция задержала одессита

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