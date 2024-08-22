Расследуется более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений должностных лиц ТЦК

Оформление бронирования от призыва. Фото: Винницкий ТЦК и СП

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Государственное бюро расследований расследует более 400 уголовных производств. Все они по фактам злоупотреблений чиновников ТЦК и СП во время мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 22 августа.

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Уголовные производства против ТЦК

В бюро сообщают, что по результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек.

Возбуждены уголовные производства против ТЦК. Фото: ГБР

Доказанные судом суммы извлеченной неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляют 114 млн грн. Установлены убытки на сумму 19 млн грн, из которых благодаря усилиям ГБР возмещено 6,5 млн грн.

Кроме того, суды арестовали имущество фигурантов расследования ГБР на сумму 264 млн. грн.