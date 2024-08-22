Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК

Оформлення бронювання від призову. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Державне бюро розслідувань розслідує понад 400 кримінальних проваджень. Всі вони — за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 22 серпня.

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У бюро повідомляють, що за результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.

Порушені кримінальні провадження проти ТЦК. Фото: ДБР

Доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. Встановлено збитків на суму 19 млн грн, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн грн.

Окрім того, суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн грн.