Реєстр Оберіг — ТЦК виявлятимуть ухилянтів автоматично

Військова за комп'ютером. Ілюстративне фото: armyinform

У реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" автоматично з'являться дані про чоловіків, які ніколи не були в територіальних центрах комплектування. Так, на військових облік поставлять усіх чоловіків від 16 до 60 років.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 16 серпня 2024 р. №932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

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Нові можливості у реєстрі "Оберіг"

Як відомо, раніше система "Оберіг" не мала інформації про деяких чоловіків, які з різних причин не перебували на військовому обліку і не відвідували ТЦК. Тепер інформація про військовозобов'язаних буде "підтягуватися" з інших держреєстрів. Якщо призовник колись отримував документ у вигляді ID-картки чи закордонного паспорта, то його дані збереглися в Демографічному реєстрі.

Так, призовників та військовозобов'язаних ставитимуть на військовий облік без візиту до ТЦК та проходження військово-лікарської комісії, а також незалежно від перебування громадянина на території України чи за кордоном.

У документі вказується, що це дозволить прискорити формування актуальної бази даних про всіх українців, яких можуть призвати до служби в армії.