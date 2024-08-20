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У реєстр "Оберіг" автоматично підтягнуться дані про тих, хто ніколи не був у ТЦК

20 серпня 2024 11:09
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Реєстр Оберіг — ТЦК виявлятимуть ухилянтів автоматично
Військова за комп'ютером. Ілюстративне фото: armyinform
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" автоматично з'являться дані про чоловіків, які ніколи не були в територіальних центрах комплектування. Так, на військових облік поставлять усіх чоловіків від 16 до 60 років.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 16 серпня 2024 р. №932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

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Як відомо, раніше система "Оберіг" не мала інформації про деяких чоловіків, які з різних причин не перебували на військовому обліку і не відвідували ТЦК. Тепер інформація про військовозобов'язаних буде "підтягуватися" з інших держреєстрів. Якщо призовник колись отримував документ у вигляді ID-картки чи закордонного паспорта, то його дані збереглися в Демографічному реєстрі.

Так, призовників та військовозобов'язаних ставитимуть на військовий облік без візиту до ТЦК та проходження військово-лікарської комісії, а також незалежно від перебування громадянина на території України чи за кордоном.

У документі вказується, що це дозволить прискорити формування актуальної бази даних про всіх українців, яких можуть призвати до служби в армії.

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персональні дані мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг

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