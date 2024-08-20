Реестр Оберіг — ТЦК будут выявлять уклонистов автоматически

Военная за компьютером. Иллюстративное фото: armyinform

В реестре военнообязанных "Оберіг" автоматически появятся данные о мужчинах, которые никогда не были в территориальных центрах комплектования. Так, на военных учет поставят всех мужчин от 16 до 60 лет.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 16 августа 2024 г. №932 "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

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Как известно, ранее система "Оберіг" не располагала информацией о некоторых мужчинах, которые по разным причинам не состояли на военном учете и не посещали ТЦК. Теперь информация о военнообязанных будет "подтягиваться" из других госреестров. Если призывник получал документ в виде ID-карты или загранпаспорта, то его данные сохранились в Демографическом реестре.

Так, призывников и военнообязанных будут ставить на военный учет без визита в ТЦК и прохождение военно-врачебной комиссии, а также независимо от пребывания гражданина на территории Украины или за границей.

В документе указывается, что это позволит ускорить формирование актуальной базы данных обо всех украинцах, которые могут быть призваны к службе в армии.