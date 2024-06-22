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У Міноборони пояснили, що робити, якщо ТЦК відмовляється приймати документи в Резерв+

22 червня 2024 22:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як діяти, якщо ТЦК відмовляється приймати документи в Резерв+
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що електронний військо-обліковий документ має таку ж силу, як і паперовий. Вона пояснила, що робити, якщо працівники територіальних центрів комплектування відмовляються брати до уваги застосунок "Резерв+".

Про це Катерина Черногоренко сказала в ефірі телемарафону у суботу, 22 червня.

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Електронний військово-обліковий документ має юридичну силу і його можна показувати для перевірки правоохоронцям та ТЦК. 

Міністерство оборони надіслало відповідні пояснення до всіх уповноважених органів, які зобов'язані перевіряти військово-облікові документи. Це охоплює не лише представників територіальних центрів комплектування, але й працівників Національної поліції та Державної прикордонної служби України.

"Якщо працівники ТЦК та СП відмовляються розглядати електронний військово-обліковий документ, ми просимо про такі випадки повідомляти на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+" і описати ситуацію, яка виникла. Ми оперативно спробуємо з нашими колегами й партнерами опрацювати всі звернення", — додала Черногоренко.

Нагадаємо, Черногоренко заявила, що у додатку "Резерв+" незабаром з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Це допоможе неабияк зекономити час.

Також Міністерство оборони України та командування Сухопутних військ запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування. Військовозобов'язаним не доведеться довго чекати, аби оновити дані.

Міноборони
українці
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
резерв

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