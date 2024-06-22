Как действовать, если ТЦК отказывается принимать документы в Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что электронный военно-учетный документ имеет такую же силу, как и бумажный. Она объяснила, что делать, если работники территориальных центров комплектования отказываются принимать во внимание приложение "Резерв+".

Об этом Екатерина Черногоренко сказала в эфире телемарафона в субботу, 22 июня.

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Электронный военно-учетный документ имеет юридическую силу, и его можно показывать для проверки правоохранителям и ТЦК.

Министерство обороны направило соответствующие объяснения во все уполномоченные органы, которые обязаны проверять военно-учетные документы. Это охватывает не только представителей территориальных центров комплектования, но и работников Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины.

"Если работники ТЦК и СП отказываются рассматривать электронный военно-учетный документ, мы просим о таких случаях сообщать на электронную почту поддержки приложения "Резерв+" и описать ситуацию, которая возникла. Мы оперативно попробуем с нашими коллегами и партнерами проработать все обращения", — добавила Черногоренко.

Напомним, Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" в скором времени появится возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Это поможет сэкономить время.

Также Министерство обороны Украины и командование Сухопутных войск запустило электронную очередь в территориальные центры комплектования. Военнообязанным не придется долго ждать, чтобы обновить данные.