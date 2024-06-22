Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Минобороны объяснили, что делать, если ТЦК отказывается принимать документы в Резерв+ arrow

В Минобороны объяснили, что делать, если ТЦК отказывается принимать документы в Резерв+

22 июня 2024 22:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как действовать, если ТЦК отказывается принимать документы в Резерв+
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что электронный военно-учетный документ имеет такую же силу, как и бумажный. Она объяснила, что делать, если работники территориальных центров комплектования отказываются принимать во внимание приложение "Резерв+".

Об этом Екатерина Черногоренко сказала в эфире телемарафона в субботу, 22 июня.

Читайте также:

В ТЦК не принимают документы в "Резерв+"

Электронный военно-учетный документ имеет юридическую силу, и его можно показывать для проверки правоохранителям и ТЦК.

Министерство обороны направило соответствующие объяснения во все уполномоченные органы, которые обязаны проверять военно-учетные документы. Это охватывает не только представителей территориальных центров комплектования, но и работников Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины.

"Если работники ТЦК и СП отказываются рассматривать электронный военно-учетный документ, мы просим о таких случаях сообщать на электронную почту поддержки приложения "Резерв+" и описать ситуацию, которая возникла. Мы оперативно попробуем с нашими коллегами и партнерами проработать все обращения", — добавила Черногоренко.

Напомним, Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" в скором времени появится возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Это поможет сэкономить время.

Также Министерство обороны Украины и командование Сухопутных войск запустило электронную очередь в территориальные центры комплектования. Военнообязанным не придется долго ждать, чтобы обновить данные.

Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту