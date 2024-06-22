Електронна черга до ТЦК — як записатися

Електронна черга в ТЦК для оновлення даних — що потрібно для запису
Міністерство оборони України та командування Сухопутних військ запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування. Військовозобов'язаним не доведеться довго чекати, аби оновити дані.
Про це повідомляють "Факти".
Електронна черга до ТЦК
Сервіс запрацював 18 травня. Наразі він доступний у всіх ТЦК України. Тепер для оновлення даних не потрібно стояти в черзі — достатньо записатися онлайн і прийти у визначений час.
На сайті Міністерства оборони України можна записатися до ТЦК для оновлення даних.
Для запису потрібно:
- Обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку;
- ввести персональні дані для запису — ПІБ, номер телефону, електронну адресу;
- підтвердити внесені дані;
- отримати SMS-повідомлення з датою та часом запису;
- у визначений час необхідно прийти до ТЦК та СП та оновити особисті дані.
Нагадаємо, місяць тому, після прийняття закону про мобілізацію, в Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних "Резерв+". Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що додатком скористувалися вже 1 мільйон 700 тисяч українців, що дозволило заощадити багато часу. Адже оформлення військово-облікового документа у ТЦК займає щонайменше 30 хвилин.
Також для впровадження в Україні електронних повісток необхідно ухвалити відповідне законодавство. Тому наразі в Міністерстві оборони поки що не працюють над таким введенням.
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