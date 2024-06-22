Електронна черга до ТЦК — як записатися

Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України та командування Сухопутних військ запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування. Військовозобов'язаним не доведеться довго чекати, аби оновити дані.

Про це повідомляють "Факти".

Читайте також:

Електронна черга до ТЦК

Сервіс запрацював 18 травня. Наразі він доступний у всіх ТЦК України. Тепер для оновлення даних не потрібно стояти в черзі — достатньо записатися онлайн і прийти у визначений час.

На сайті Міністерства оборони України можна записатися до ТЦК для оновлення даних.

Електронна черга до ТЦК. Фото: скриншот

Для запису потрібно:

Обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку;

ввести персональні дані для запису — ПІБ, номер телефону, електронну адресу;

підтвердити внесені дані;

отримати SMS-повідомлення з датою та часом запису;

у визначений час необхідно прийти до ТЦК та СП та оновити особисті дані.

Нагадаємо, місяць тому, після прийняття закону про мобілізацію, в Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних "Резерв+". Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що додатком скористувалися вже 1 мільйон 700 тисяч українців, що дозволило заощадити багато часу. Адже оформлення військово-облікового документа у ТЦК займає щонайменше 30 хвилин.

Також для впровадження в Україні електронних повісток необхідно ухвалити відповідне законодавство. Тому наразі в Міністерстві оборони поки що не працюють над таким введенням.