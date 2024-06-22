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Электронная очередь в ТЦК для обновления данных — что нужно для записи

22 июня 2024 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Электронная очередь в ТЦК — как записаться
Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны Украины и командование Сухопутных войск запустило электронную очередь в территориальные центры комплектования. Военнообязанным не придется долго ждать, чтобы обновить данные.

Об этом сообщают "Факты".

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Электронная очередь в ТЦК

Сервис заработал 18 мая. Сейчас он доступен во всех ТЦК Украины. Теперь для обновления данных не нужно стоять в очереди — достаточно записаться онлайн и прийти в определенное время.

На сайте Министерства обороны Украины можно записаться в ТЦК для обновления данных.

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Электронная очередь в ТЦК. Фото: скриншот

Для записи требуется:

  • Выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете;
  • ввести персональные данные для записи — ФИО, номер телефона, электронный адрес;
  • подтвердить внесенные данные;
  • получить SMS-сообщение с датой и временем записи;
  • в установленное время необходимо прийти в ТЦК и СП и обновить личные данные.

Напомним, месяц назад после принятия закона о мобилизации в Украине запустили приложение для военнообязанных "Резерв+". Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что приложением воспользовались уже 1 миллион 700 тысяч украинцев, что позволило сэкономить много времени. Ведь оформление военно-учетного документа в ТЦК занимает не менее 30 минут.

Также для внедрения в Украине электронных повесток необходимо принять соответствующее законодательство. Поэтому в Министерстве обороны пока не работают над таким введением.

Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
очереди

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