Силова мобілізація — у Львові одразу три автівки ТЦК оточили чоловіка

Військові біля автомобілів. Ілюстративне фото: Арміяinform

В Україні продовжуються випадки силової мобілізації. У Львові одразу три автівки працівників Територіального центру комплектування оточили цивільного чоловіка.

Відповідне відео публікують користувачі соцмереж у четвер, 11 липня.

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У Львові одразу три автівки ТЦК оточили цивільного чоловіка. Повідомляється, що місцеві жительки "відбили" чоловіка від ТЦК та поліції, після чого він утік.

Нагадаємо, після процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язані можуть отримати повістки з вимогою з’явитися в ТЦК. Там можуть направити громадянина на військово-лікарську комісію.

Додамо, що після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень.

Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".