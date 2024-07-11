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У Львові три автівки ТЦК оточили чоловіка — відео

11 липня 2024 16:36
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Силова мобілізація — у Львові одразу три автівки ТЦК оточили чоловіка
Військові біля автомобілів. Ілюстративне фото: Арміяinform
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

В Україні продовжуються випадки силової мобілізації. У Львові одразу три автівки працівників Територіального центру комплектування оточили цивільного чоловіка.

Відповідне відео публікують користувачі соцмереж у четвер, 11 липня.

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Ще один випадок силової мобілізації у Львові

У Львові одразу три автівки ТЦК оточили цивільного чоловіка. Повідомляється, що місцеві жительки "відбили" чоловіка від ТЦК та поліції, після чого він утік.

Нагадаємо, після процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язані можуть отримати повістки з вимогою з’явитися в ТЦК. Там можуть направити громадянина на військово-лікарську комісію.

Додамо, що після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень.

Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Львів військовий призов військові мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

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