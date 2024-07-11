Силовая мобилизация — во Львове сразу три автомобиля ТЦК окружили мужчину

Военные возле автомобилей. Иллюстративное фото: Армияinform

В Украине продолжаются случаи силовой мобилизации. Во Львове сразу три автомобиля работников Территориального центра комплектования оцепили гражданского мужчину.

Соответствующее видео публикуют пользователи соцсетей в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Еще один случай силовой мобилизации во Львове

Во Львове сразу три автомобиля ТЦК оцепили гражданского мужчину. Сообщается, что местные жители "отбили" мужчину от ТЦК и полиции, после чего он скрылся.

Напомним, после процесса обновления военно-учетных данных военнообязанные могут получить повестки с требованием явиться в ТЦК. Там могут направить гражданина на военно-врачебную комиссию.

Добавим, что после завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".