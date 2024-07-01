ТЦК може стежити за банківськими рахунками та особистими даними — експерти

Працівники ТЦК. Фото: Армія Inform

Нова редакція закону №11143 дозволяє Центральній виборчій комісії, Податковій та Міграційній службам передавати особисті дані військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років у базу даних реєстру "Оберіг". Проте у документі не визначено типи даних і межі дозволу їх використання ТЦК, що, зокрема, може порушити банківську таємницю.

Про це експерти розповіли виданню Фокус.

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Банківська таємниця

Українські банки гарантують таємницю інформації про банківський рахунок, операції і відомостей про клієнта. У підписаному президентом законі не прописано, що ТЦК отримають доступ до рахунків у банках. Але наразі немає чіткої інформації щодо реєстру "Оберіг".

"Йдеться фактично про дозвіл копатися в гаманцях українців. Який стосунок наявність рахунку в банку має до призову до ЗСУ? Надання доступу до демографічного реєстру можна зрозуміти - дізнаються, де особа зареєстрована. Акти цивільного стану дадуть відомості про наявність дітей і дружини. Усе інше під великим питанням", — каже адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Особисті дані

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсу вважає, що якщо дані всіх чоловіків потраплять до будь-якого реєстру, особливо без згоди, то це є неповагою до захисту персональних даних і порушення прав людини.

За його словами, зараз мільйони людей добровільно встановили застосунок "Дія" і "Резерв+". Тому говорити про таємницю та права на захист персональних даних немає сенсу.

"Такі дії означають автоматичну відмову людини від права на особисті дані. Тепер держава може робити що завгодно з наданими відомостями. Можлива резистентність (опір суспільства — Ред.) протестована — вона виявилася низькою. Українцям все одно на свої персональні дані", — сказав він.

Також експерт вважає, що є загроза зламу реєстру військовозобов'язаних.

Раніше юрист Дмитро Франчук розповів, на що поширюються повноваження працівників Територіальних центрів комплектування, а в яких випадках вони порушують права громадян

Також ми повідомляли, що в Україні зростає кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок Резерв+, у територіальних центрах комплектування та центрах надання адміністративних послуг. За цей тиждень особисті дані оновили 323 734 українці.