ТЦК может следить за банковскими счетами и личными данными — эксперты

Работники ТЦК. Фото: Армия Inform

Новая редакция закона №11143 разрешает Центральной избирательной комиссии, Налоговой и Миграционной службам передавать личные данные военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет в базу данных реестра "Оберіг". Однако в документе не определены типы данных и пределы разрешения на их использование ТЦК , что, в частности, может нарушить банковскую тайну.

Об этом эксперты рассказали изданию Фокус .

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Украинские банки гарантируют тайну информации о банковском счете, операциях и сведениях о клиенте. В подписанном президентом законе не прописано, что ТЦК получат доступ к счетам в банках. Но пока нет четкой информации о реестре "Оберіг".

"Речь идет фактически о разрешении копаться в кошельках украинцев. Какое отношение наличие счета в банке имеет к призыву в ВСУ? Предоставление доступа к демографическому реестру можно понять — узнают, где лицо зарегистрировано. Акты гражданского состояния дадут сведения о наличии детей и жены. Все остальное под большим вопросом", — говорит адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Личные данные

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсу считает, что если данные всех мужчин попадут в любой реестр, особенно без их согласия, то это неуважение к защите персональных данных и нарушению прав человека.

По его словам, сейчас миллионы людей добровольно установили приложение "Дія" и "Резерв+". Поэтому говорить о тайне и правах на защиту персональных данных нет смысла.

"Такие действия означают автоматический отказ человека от права на личные данные. Теперь государство может делать все, что угодно с предоставленными сведениями. Возможная резистентность (сопротивление общества — Ред.) протестирована — она оказалась низкой. Украинцам все равно на свои персональные данные", — сказал он. .

Также эксперт считает, что есть угроза взлома реестра военнообязанных.

Ранее юрист Дмитрий Франчук рассказал, на что распространяются полномочия работников Территориальных центров комплектования , а в каких случаях они нарушают права граждан

Также мы сообщали, что в Украине растет количество военнообязанных, возобновивших свои личные данные через "Резерв+", в территориальных центрах комплектования и центрах предоставления административных услуг. За эту неделю личные данные обновили 323 734 украинца.