Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow ТЦК сможет получить доступ к банковской тайне и личным данным украинцев — эксперты arrow

ТЦК сможет получить доступ к банковской тайне и личным данным украинцев — эксперты

1 июля 2024 10:19
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК может следить за банковскими счетами и личными данными — эксперты
Работники ТЦК. Фото: Армия Inform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Новая редакция закона №11143 разрешает Центральной избирательной комиссии, Налоговой и Миграционной службам передавать личные данные военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет в базу данных реестра "Оберіг". Однако в документе не определены типы данных и пределы разрешения на их использование ТЦК , что, в частности, может нарушить банковскую тайну.

Об этом эксперты рассказали изданию Фокус .

Читайте также:

Банковская тайна

Украинские банки гарантируют тайну информации о банковском счете, операциях и сведениях о клиенте. В подписанном президентом законе не прописано, что ТЦК получат доступ к счетам в банках. Но пока нет четкой информации о реестре "Оберіг".

"Речь идет фактически о разрешении копаться в кошельках украинцев. Какое отношение наличие счета в банке имеет к призыву в ВСУ? Предоставление доступа к демографическому реестру можно понять — узнают, где лицо зарегистрировано. Акты гражданского состояния дадут сведения о наличии детей и жены. Все остальное под большим вопросом", — говорит адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Личные данные

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсу считает, что если данные всех мужчин попадут в любой реестр, особенно без их согласия, то это неуважение к защите персональных данных и нарушению прав человека.

По его словам, сейчас миллионы людей добровольно установили приложение "Дія" и "Резерв+". Поэтому говорить о тайне и правах на защиту персональных данных нет смысла.

"Такие действия означают автоматический отказ человека от права на личные данные. Теперь государство может делать все, что угодно с предоставленными сведениями. Возможная резистентность (сопротивление общества — Ред.) протестирована — она оказалась низкой. Украинцам все равно на свои персональные данные", — сказал он. .

Также эксперт считает, что есть угроза взлома реестра военнообязанных.

Ранее юрист Дмитрий Франчук рассказал, на что распространяются полномочия работников Территориальных центров комплектования , а в каких случаях они нарушают права граждан

Также мы сообщали, что в Украине растет количество военнообязанных, возобновивших свои личные данные через "Резерв+", в территориальных центрах комплектования и центрах предоставления административных услуг. За эту неделю личные данные обновили 323 734 украинца.

армия личные данные мобилизация ТЦК и СП права банковские счета банковская тайна резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики