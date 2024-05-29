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ТЦК Волинської області — час роботи, перелік адрес

29 травня 2024 04:42
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Ігор Семенюк
Редактор
ТЦК Волинської області: адреса та час роботи усіх ТЦК у Волинській області
Українські мобілізовані. Фото: "Вечірній Київ"
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У Волинській області працює ціла низка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК та СП, згідно із розпорядженням Кабміну, можуть працювати цілодобово. Адреси та телефони усіх територіальних центрів – у статті Новини.LIVE.

Луцьк

Волинський обласний ТЦК та СП

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Адреса: Луцьк, вул.Теремнівська

Тел. (0332) 25-25-21

Луцький районний ТЦК та СП

Адреса: Ківерці, вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 6

Тел. (03365) 2-14-52

Адреси та телефони ТЦК інших регіонів – за посиланням.

Волинська область

Володимир-Волинський районний ТЦК та СП

Адреса: Володимир-Волинський, вул.Січових Стрільців, 3

Тел. (03342) 3-10-11

Камінь-Каширський РТЦК та СП

Адреса: Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 31

Тел. (03357) 5-01-60

Ковельський районний ТЦК та СП

Адреса: Ковель, вул.Грушевського, 14

Тел. (03352) 5-02-33

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