ТЦК Волынской области: адрес и время работы всех ТЦК в Волынской области

ТЦК Волынской области — время работы, перечень адресов
В Волынской области работает целый ряд территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП, согласно распоряжению Кабмина, могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров — в статье Новини.LIVE.
Луцк
Волынский областной ТЦК и СП
Адрес: Луцк, ул.Теремновская
Тел. (0332) 25-25-21
Луцкий районный ТЦК и СП
Адрес: Киверцы, ул.Воинов Интернационалистов, 6
Тел. (03365) 2-14-52
Адреса и телефоны ТЦК других регионов – по ссылке.
Волынская область
Владимир-Волынский районный ТЦК и СП
Адрес: Владимир-Волынский, ул. Сечевых Стрельцов, 3
Тел. (03342) 3-10-11
Камень-Каширский РТЦК и СП
Адрес: Камень-Каширский, ул.Ковельская, 31
Тел. (03357) 5-01-60
Ковельский районный ТЦК и СП
Адрес: Ковель, ул.Грушевского, 14
Тел. (03352) 5-02-33
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