ТЦК Волынской области: адрес и время работы всех ТЦК в Волынской области

Украинские мобилизованные. Фото: "Вечірній Київ"

В Волынской области работает целый ряд территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП, согласно распоряжению Кабмина, могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров — в статье Новини.LIVE.

Луцк

Волынский областной ТЦК и СП

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Адрес: Луцк, ул.Теремновская

Тел. (0332) 25-25-21

Луцкий районный ТЦК и СП

Адрес: Киверцы, ул.Воинов Интернационалистов, 6

Тел. (03365) 2-14-52

Адреса и телефоны ТЦК других регионов – по ссылке.

Волынская область

Владимир-Волынский районный ТЦК и СП

Адрес: Владимир-Волынский, ул. Сечевых Стрельцов, 3

Тел. (03342) 3-10-11

Камень-Каширский РТЦК и СП

Адрес: Камень-Каширский, ул.Ковельская, 31

Тел. (03357) 5-01-60

Ковельский районный ТЦК и СП

Адрес: Ковель, ул.Грушевского, 14

Тел. (03352) 5-02-33