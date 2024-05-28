ТЦК Вінницької області: адреса та час роботи усіх ТЦК у Вінницькій області

Вінницький обласний територіальний центр комплектування. Фото: Вінницький ОТЦК та СП

У Вінницькій області працюють центральні та районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Згідно із розпорядженням Кабміну, ТЦК та СП можуть працювати цілодобово. Адреси ж та телефони усіх територіальних центрів – у матеріалі Новини.LIVE.

Вінниця

Вінницький обласний ТЦК та СП

Читайте також:

Адреса: Вінниця, вул. Данила Галицького, 31

Тел. (0432) 66-06-35

Вінницький міський ТЦК та СП

Адреса: Вінниця, вул. Замостянська, 23

Тел. (0432) 61-21-05

Вінницький районний ТЦК та СП

Адреса: Вінниця, вул. Данила Галицького, 31

Тел. (0432) 61-21-05

Адреси та телефони ТЦК інших регіонів – за посиланням.

Вінницька область

Гайсинський районний ТЦК та СП

Адреса: Гайсин, вул. Гагаріна, 73

Тел. (04334) 2-51-41

Жмеринський районний ТЦК та СП

Адреса: Жмеринка, вул. Соборна, 41

Тел. (04332) 5-18-33

Могилів-Подільський районний ТЦК та СП

Адреса: Могилів-Подільський, вул. Олени Пчілки, 19

Тел. (04337) 6-60-77

Тульчинський районний ТЦК та СП

Адреса: Тульчин, пров. Свидніцького, 5

Тел. (04335) 2-23-72

Хмільницький районний ТЦК та СП

Адреса: Хмільник, вул. Небесної Сотні, 22

Тел. (04338) 2-26-82