ТЦК Вінницької області: адреса та час роботи усіх ТЦК у Вінницькій області

ТЦК Вінницької області — час роботи, перелік адрес
У Вінницькій області працюють центральні та районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Згідно із розпорядженням Кабміну, ТЦК та СП можуть працювати цілодобово. Адреси ж та телефони усіх територіальних центрів – у матеріалі Новини.LIVE.
Вінниця
Вінницький обласний ТЦК та СП
Адреса: Вінниця, вул. Данила Галицького, 31
Тел. (0432) 66-06-35
Вінницький міський ТЦК та СП
Адреса: Вінниця, вул. Замостянська, 23
Тел. (0432) 61-21-05
Вінницький районний ТЦК та СП
Адреса: Вінниця, вул. Данила Галицького, 31
Тел. (0432) 61-21-05
Адреси та телефони ТЦК інших регіонів – за посиланням.
Вінницька область
Гайсинський районний ТЦК та СП
Адреса: Гайсин, вул. Гагаріна, 73
Тел. (04334) 2-51-41
Жмеринський районний ТЦК та СП
Адреса: Жмеринка, вул. Соборна, 41
Тел. (04332) 5-18-33
Могилів-Подільський районний ТЦК та СП
Адреса: Могилів-Подільський, вул. Олени Пчілки, 19
Тел. (04337) 6-60-77
Тульчинський районний ТЦК та СП
Адреса: Тульчин, пров. Свидніцького, 5
Тел. (04335) 2-23-72
Хмільницький районний ТЦК та СП
Адреса: Хмільник, вул. Небесної Сотні, 22
Тел. (04338) 2-26-82
Читайте Новини.LIVE!