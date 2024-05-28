ТЦК Винницкой области: адрес и время работы всех ТЦК в Винницкой области

ТЦК Винницкой области — время работы, перечень адресов
В Винницкой области работают центральные и районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Согласно распоряжению Кабмина, ТЦК и СП могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров — в материале Новини.LIVE.
Винница
Винницкий областной ТЦК и СП
Адрес: Винница, ул. Даниила Галицкого, 31
Тел. (0432) 66-06-35
Винницкий городской ТЦК и СП
Адрес: Винница, ул. Замостенская, 23
Тел. (0432) 61-21-05
Винницкий районный ТЦК и СП
Адрес: Винница, ул. Даниила Галицкого, 31
Тел. (0432) 61-21-05
Адреса и телефоны ТЦК других регионов — по ссылке.
Винницкая область
Гайсинский районный ТЦК и СП
Адрес: Гайсин, ул. Гагарина, 73
Тел. (04334) 2-51-41
Жмеринский районный ТЦК и СП
Адрес: Жмеринка, ул. Соборная, 41
Тел. (04332) 5-18-33
Могилев-Подольский районный ТЦК и СП
Адрес: Могилев-Подольский, ул. Елены Пчилки, 19
Тел. (04337) 6-60-77
Тульчинский районный ТЦК и СП
Адрес: Тульчин, пер. Свидницкого, 5
Тел. (04335) 2-23-72
Хмильницкий районный ТЦК и СП
Адрес: Хмильник, ул. Небесной Сотни, 22
Тел. (04338) 2-26-82
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