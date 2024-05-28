ТЦК Винницкой области: адрес и время работы всех ТЦК в Винницкой области

Винницкий областной территориальный центр комплектования. Фото: Винницкий ОТЦК и СП

В Винницкой области работают центральные и районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Согласно распоряжению Кабмина, ТЦК и СП могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров — в материале Новини.LIVE.

Винница

Винницкий областной ТЦК и СП

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Адрес: Винница, ул. Даниила Галицкого, 31

Тел. (0432) 66-06-35

Винницкий городской ТЦК и СП

Адрес: Винница, ул. Замостенская, 23

Тел. (0432) 61-21-05

Винницкий районный ТЦК и СП

Адрес: Винница, ул. Даниила Галицкого, 31

Тел. (0432) 61-21-05

Адреса и телефоны ТЦК других регионов — по ссылке.

Винницкая область

Гайсинский районный ТЦК и СП

Адрес: Гайсин, ул. Гагарина, 73

Тел. (04334) 2-51-41

Жмеринский районный ТЦК и СП

Адрес: Жмеринка, ул. Соборная, 41

Тел. (04332) 5-18-33

Могилев-Подольский районный ТЦК и СП

Адрес: Могилев-Подольский, ул. Елены Пчилки, 19

Тел. (04337) 6-60-77

Тульчинский районный ТЦК и СП

Адрес: Тульчин, пер. Свидницкого, 5

Тел. (04335) 2-23-72

Хмильницкий районный ТЦК и СП

Адрес: Хмильник, ул. Небесной Сотни, 22

Тел. (04338) 2-26-82