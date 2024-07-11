Чоловік подав до суду, бо ТЦК відмовився дати відстрочку — що вирішили

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

Мешканець Львова звернувся до суду, оскільки працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовилися надати йому відстрочку від мобілізації. Чоловік доглядає брата з інвалідністю.

Про це повідомляє Zaxid.net у середу, 10 липня, з посиланням на рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень у липні 2024 року.

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Що вирішив суд

За даними справи, до суду звернувся львів'янин, який доглядає свого брата з першою групою інвалідності. Чоловік звертався до ТЦК, щоб отримати відстрочку, однак у Центрі комплектування йому відмовили. Таким чином він просить визнати незаконною відмову ТЦК та змусити його ухвалити відповідне рішення.

У ТЦК пояснили, що не надають відстрочку, а лише оформлюють її, тому слід звернутись до комісії військової адміністрації. Натомість у Львівській ОВА, куди звертався чоловік по відстрочку, заявили, що не мають комісій, які розв'язують питання з відстрочкою.

Таким чином львів'янин вирішив звернутись до суду, де пояснили, що надання відстрочки входить до компетенції ТЦК та зобов'язали ухвалити рішення про відстрочку від мобілізації.

Як карають чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Нагадаємо, що в Тернопільській області чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання. У суді заявили, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований зобов'язаний використати зброю.

Також в Львові студент другого курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку відмовився взяти бойову повістку та не з'явився до ТЦК, хоча права на відстрочку він не мав. Його жорстко покарав суд.