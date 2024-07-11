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ТЦК отказал мужчине в отсрочке и тот обратился в суд — детали скандального дела

11 июля 2024 02:57
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Мужчина подал в суд, потому что ТЦК отказался дать отсрочку — что решили
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Житель Львова обратился в суд, поскольку работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки отказались предоставить отсрочку от мобилизации. Мужчина ухаживает за братом с инвалидностью.

Об этом сообщает Zaxid.net в среду, 10 июля, ссылаясь на решение в Едином государственном реестре судебных решений в июле 2024 года.

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Что решил суд

По данным дела, в суд обратился львовянин, ухаживающий за своим братом с первой группой инвалидности. Мужчина обращался в ТЦК, чтобы получить отсрочку, однако в Центре комплектования ему отказали. Таким образом, он просит признать незаконным отказ ТЦК и заставить его принять соответствующее решение.

В ТЦК объяснили, что не предоставляют отсрочку, а только оформляют ее, поэтому следует обратиться в комиссию военной администрации. Во Львовской ОВА, куда обращался мужчина по поводу отсрочки, заявили, что не имеют комиссий, которые решают вопрос с отсрочкой.

Таким образом, львовянин решил обратиться в суд, где объяснили, что предоставление отсрочки входит в компетенцию ТЦК и обязали принять решение об отсрочке от мобилизации.

Как наказывают мужчин, уклоняющихся от мобилизации

Напомним, что в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. В суде заявили, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан использовать оружие.

Также во Львове студент второго курса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи отказался взять боевую повестку и не явился в ТЦК, хотя права на отсрочку у него не было. Его жестко наказал суд.

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