У Львові засудили студенти за ухилення від мобілізації — подробиці

Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Львові студент другого курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку відмовився взяти бойову повістку та не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Право на відстрочку на нього не розповсюджувалось.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду міста Львова, оприлюдненому 25 червня.

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За даними справи, у червні торік чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, тоді ж йому хотіли вручити повістку на відправку до військової частини, однак чоловік відмовився. Таким чином у ТЦК він не прийшов, хоча в нього не було права на відстрочку.

Під час судового засідання чоловік визнав провину й розкаявся у скоєному. За його словами, він "відмовився від отримання повістки про явку до ТЦК для відправлення до військової частини для проходження служби у Збройних силах України. Однак, на даний час він добровільно з'явився до ТЦК, встав на військовий облік, поновив всі необхідні дані".

Суд визнав вину чоловіку і засудив його до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Скриншот вироку Шевченківського райсуду міста Львова

Чи можлива мобілізація студентів

Нагадаємо, що в Міністерстві освіти і науки України підрахували відсоток чоловіків мобілізаційного віку серед майбутніх аспірантів. Так, дев'ять із десяти охочих вступити до аспірантури є чоловіками призовного віку. Водночас юристка Орися Швець пояснила, чому деяких студентів до 25 років можуть мобілізувати.

Також липень принесе значні зміни в мобілізації військовозобов'язаних. Зокрема, 16 липня закінчиться термін, протягом якого всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні були оновити свої особисті дані для військового обліку.

Додамо, якщо ж громадянин ухилиться від виконання правил військового обліку, йому загрожує штраф від 17 тис. грн. Проте, деякі громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані для ТЦК до 16 липня, зможуть уникнути покарання.