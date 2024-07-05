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Уклонился от мобилизации и не пришел в ТЦК — во Львове судили студента

5 июля 2024 07:25
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Во Львове судили студенты за уклонение от мобилизации — подробности
Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Во Львове студент второго курса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи отказался взять боевую повестку и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Право на отсрочку на него не распространялось.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Львова, обнародованном 25 июня.

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По данным дела, в июне прошлого года мужчина прошел ВВК, признавшую его годным к военной службе, тогда же ему хотели вручить повестку на отправку в воинскую часть, однако мужчина отказался. Таким образом, в ТЦК он не пришел, хотя у него не было права на отсрочку.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в совершенном. По его словам, он "отказался от получения повестки о явке в ТЦК для отправки в воинскую часть для прохождения службы в Вооруженных силах Украины. Однако, в настоящее время он добровольно явился в ТЦК, встал на военный учет, восстановил все необходимые данные".

Суд признал вину мужчины и приговорил его к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Студента во Львове осудили за уклонение от мобилизации
Скриншот приговора Шевченковского райсуда Львова

Возможна ли мобилизация студентов

Напомним, что в Министерстве образования и науки Украины подсчитали процент мужчин мобилизационного возраста среди будущих аспирантов. Так, девять из десяти желающих поступить в аспирантуру являются мужчинами призывного возраста. В то же время юрист Арина Швец объяснила, почему некоторых студентов до 25 лет могут мобилизовать.

Также июль принесет значительные изменения в мобилизации военнообязанных. В частности, 16 июля истекает срок, в течение которого все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои личные данные для военного учета.

Добавим, если гражданин уклонится от выполнения правил военного учета, ему грозит штраф от 17 тыс. грн. Однако некоторые граждане, которые не обновили свои военно-учетные данные для ТЦК до 16 июля, смогут избежать наказания.

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