Мобілізація в Україні — роботу ТЦК оптимізують

Працівник ТЦК виписує повістку. Фото ілюстративне: 20minut.ua

Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо оптимізації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Воно спрямоване на значне зменшення паперового навантаження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у середу, 10 липня.

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Нововведення в процесі виписування повісток

Згідно з новою постановою, процес формування повісток стає централізованим, завдяки інтеграції з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Раніше працівники ТЦК вручну виписували повістки, тепер вони зможуть формувати та друкувати повістки за допомогою реєстру Оберіг. Окрім цього, нова система передбачає можливість використання кваліфікованого електронного підпису для підпису повісток.

За інформацією Міноборони, ці нововведення знизять паперове навантаження на ТЦК та підвищать загальну ефективність військового обліку.

У відомстві зауважили, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних залишився без змін. Повістки продовжать вручатися особисто або надсилатися поштою.

Нагадаємо, у ТЦК виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним — вимоги. Ці вимоги надходитимуть тоді, коли військовозобов’язані не оновлять дані, а поліція не зможе їх знайти

Раніше ми писали, всі чоловіки призовного віку мають до 16 липня оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. В іншому випадку декого з них, хто має водійське посвідчення, поліція матиме право примусово доставляти до військкоматів.