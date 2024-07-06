Водіїв, які не оновили дані в ТЦК до 16 липня, примусово доставлятимуть до ТЦК

Деяких водіїв зможуть примусово доставляти до ТЦК з 16 липня — яка причина
В Україні всі чоловіки призовного віку мають до 16 липня оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. В іншому випадку декого з них, хто має водійське посвідчення, поліція матиме право примусово доставляти до військкоматів.
Про це йдеться у тексті нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.
Водіїв зможуть доставляти до ТЦК
У разі, якщо військовозобов'язаний до 16 липня не оновить свої військово-облікові дані, він вважатиметься ухилянтом. Тому таку особу тимчасово обмежуватимуть у деяких правах, зокрема на керування транспортними засобами.
Спочатку військкомат та поліція мають вжити заходів для того, щоб чоловік все ж оновив свої військово-облікові дані. Якщо поліція не змогла доставити його до ТЦК — начальник подає позовну заяву до суду на тимчасову заборону на право керувати автомобілем.
Також не виключається, що вже з 16 липня відбуватиметься примусове супроводження громадян з метою поставити їх на військовий облік. А до громадян, які перебувають у розшуку, поліція буде застосовувати адміністративний арешт та примусово доставлятиме до ТЦК для уточнення облікових даних.
Раніше адвокат пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.
А речник Міноборони Дмитро Лазуткін назвав дві категорії студентів, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації.
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