Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Деяких водіїв зможуть примусово доставляти до ТЦК з 16 липня — яка причина arrow

Деяких водіїв зможуть примусово доставляти до ТЦК з 16 липня — яка причина

6 липня 2024 22:03
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Водіїв, які не оновили дані в ТЦК до 16 липня, примусово доставлятимуть до ТЦК
Поліція перевіряє документи. Ілюстративне фото: armyinform
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні всі чоловіки призовного віку мають до 16 липня оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. В іншому випадку декого з них, хто має водійське посвідчення, поліція матиме право примусово доставляти до військкоматів.

Про це йдеться у тексті нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

Читайте також:

Водіїв зможуть доставляти до ТЦК

У разі, якщо військовозобов'язаний до 16 липня не оновить свої військово-облікові дані, він вважатиметься ухилянтом. Тому таку особу тимчасово обмежуватимуть у деяких правах, зокрема на керування транспортними засобами.

Спочатку військкомат та поліція мають вжити заходів для того, щоб чоловік все ж оновив свої військово-облікові дані. Якщо поліція не змогла доставити його до ТЦК — начальник подає позовну заяву до суду на тимчасову заборону на право керувати автомобілем.

Також не виключається, що вже з 16 липня відбуватиметься примусове супроводження громадян з метою поставити їх на військовий облік. А до громадян, які перебувають у розшуку, поліція буде застосовувати адміністративний арешт та примусово доставлятиме до ТЦК для уточнення облікових даних.

Раніше адвокат пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін назвав дві категорії студентів, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

військовий призов військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання