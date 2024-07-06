Водителей, не обновивших данные в ТЦК до 16 июля, будут принудительно доставляться в ТЦК

Полиция проверяет документы. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине все мужчины призывного возраста должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. В противном случае некоторых из них, имеющих водительское удостоверение, полиция будет иметь право принудительно доставлять в военкоматы.

Об этом говорится в тексте нового закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

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Водителей смогут доставлять в ТЦК

В случае, если военнообязанный до 16 июля не обновит свои военно-учетные данные, он считается уклонистом. Поэтому такое лицо будут временно ограничивать в некоторых правах, в частности на управление транспортными средствами.

Сначала военкомат и полиция должны принять меры для того, чтобы мужчина все же обновил свои военно-учетные данные. Если полиция не смогла доставить его в ТЦК, начальник подает исковое заявление в суд на временный запрет на право управлять автомобилем.

Также не исключается, что уже с 16 июля будет проходить принудительное сопровождение граждан с целью поставить их на военный учет. А к гражданам, которые находятся в розыске, полиция будет применять административный арест и принудительно будет доставлять в ТЦК для уточнения учетных данных.

Ранее адвокат объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае может быть принудительно доставлена в территориальный центр комплектования.

А спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин назвал две категории студентов, которые смогут получить отсрочку от мобилизации.