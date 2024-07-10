Мобилизация в Украине — работу ТЦК оптимизируют

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото иллюстративное: 20minut.ua

Кабинет Министров Украины принял решение об оптимизации работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Оно направлено на значительное уменьшение бумажной нагрузки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в среду, 10 июля.

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Нововведения в процессе выписки повесток

Согласно новому постановлению, процесс формирования повесток становится централизованным благодаря интеграции с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее работники ТЦК вручную выписывали повестки, теперь они смогут формировать и печатать повестки с помощью реестра Оберіг. Кроме того, новая система предусматривает возможность использования квалифицированной электронной подписи для подписи повесток.

По информации Минобороны, эти нововведения снизят бумажную нагрузку на ТЦК и повысят общую эффективность военного учета.

В ведомстве отметили, что способ оповещения военнообязанных остался без изменений. Повестки продолжат вручаться лично или отправляться по почте.

Напомним, в ТЦК будут выписывать новые документы военнообязанным требования. Эти требования будут поступать тогда, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти

Ранее мы писали, что все мужчины призывного возраста должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. В противном случае некоторых из них, имеющих водительское удостоверение, полиция будет иметь право принудительно доставлять в военкоматы.