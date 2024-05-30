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ТЦК Донецької області — час роботи, перелік адрес

30 травня 2024 06:34
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
ТЦК Донецької області: адреса та час роботи усіх ТЦК у Донецькій області
У територіальному центрі комплектації Краматорська. Фото: Facebook Краматорського ТЦК
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У ті частині Донецької області, яка перебуває під контролем ЗСУ, працюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. ТЦК та СП, згідно із розпорядженням Кабміну, можуть працювати цілодобово. Адреси та телефони усіх територіальних центрів – у статті Новини.LIVE.

Краматорськ

Краматорський районний ТЦК та СП

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Адреса: Краматорськ, вул. Тріумфальна, 10

Тел. (0626) 41-16-16

Відділ 1

Адреса: Слов'янськ, вул. Торська, 14

Тел. (0626) 62-12-28

Відділ 2

Адреса: м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 34

Тел. (06267) 4-30-61

Відділ 3

Адреса: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 159

Тел. (06272)6-22-18

Адреси та телефони ТЦК інших регіонів – за посиланням.

Покровськ

Покровський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Покровськ, вул. Поштова, 16

Тел. (06239) 2-05-05

Відділ 1

Адреса: м. Добропілля, вул. Незалежності, 33

Тел. (06277) 2-88-22

Відділ 2

Адреса: м. Курахове, вул. Мечникова, 14Г; м. Красногорівка, вул. Ахтирського, 5

ЗСУ
Донецька область
Краматорськ
війна в Україні
ТЦК та СП

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