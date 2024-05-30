ТЦК Донецкой области: адрес и время работы всех ТЦК в Донецкой области

В территориальном центре комплектации Краматорска. Фото: Facebook Краматорского ТЦК

В части Донецкой области, которая находится под контролем ВСУ, работают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП, согласно распоряжению Кабмина, могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров — в статье Новини.LIVE.

Краматорск

Краматорский районный ТЦК и СП

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Адрес: Краматорск, ул. Триумфальная, 10

Тел. (0626) 41-16-16

Отдел 1

Адрес: Славянск, ул. Торская, 14

Тел. (0626) 62-12-28

Отдел 2

Адрес: г. Дружковка, ул. Машиностроителей, 34

Тел. (06267) 4-30-61

Отдел 3

Адрес: г. Константиновка, пр. Ломоносова, 159

Тел. (06272)6-22-18

Адреса и телефоны ТЦК других регионов — по ссылке.

Покровск

Покровский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Покровск, ул. Почтовая, 16

Тел. (06239) 2-05-05

Отдел 1

Адрес: г. Доброполье, ул. Независимости, 33

Тел. (06277) 2-88-22

Отдел 2

Адрес: г. Курахово, ул. Мечникова, 14Г; г. Красногоровка, ул. Ахтырского, 5