ТЦК Донецкой области: адрес и время работы всех ТЦК в Донецкой области

ТЦК Донецкой области — время работы, перечень адресов
В части Донецкой области, которая находится под контролем ВСУ, работают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП, согласно распоряжению Кабмина, могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров — в статье Новини.LIVE.
Краматорск
Краматорский районный ТЦК и СП
Адрес: Краматорск, ул. Триумфальная, 10
Тел. (0626) 41-16-16
Отдел 1
Адрес: Славянск, ул. Торская, 14
Тел. (0626) 62-12-28
Отдел 2
Адрес: г. Дружковка, ул. Машиностроителей, 34
Тел. (06267) 4-30-61
Отдел 3
Адрес: г. Константиновка, пр. Ломоносова, 159
Тел. (06272)6-22-18
Адреса и телефоны ТЦК других регионов — по ссылке.
Покровск
Покровский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Покровск, ул. Почтовая, 16
Тел. (06239) 2-05-05
Отдел 1
Адрес: г. Доброполье, ул. Независимости, 33
Тел. (06277) 2-88-22
Отдел 2
Адрес: г. Курахово, ул. Мечникова, 14Г; г. Красногоровка, ул. Ахтырского, 5
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