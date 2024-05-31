ТЦК Дніпропетровської області: адреса та час роботи усіх ТЦК у Дніпропетровській області

Один із ТЦК Дніпропетровської області. Фото: krlife.com.ua

У Дніпропетровській області функціонують районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, локальні відділи цих ТЦК. Згідно із розпорядженням Кабміну, ТЦК та СП можуть працювати цілодобово. Адреси ж та телефони усіх територіальних центрів – у матеріалі Новини.LIVE.

Дніпровський район

Дніпровський районний ТЦК та СП

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Адреса: смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38

Тел. (056) 227-10-07

Відділ 1

Адреса: смт Петриківка, вул. Європейська, 4

Тел. (05634) 2-49-65

Відділ 2

Адреса: смт Солоне, вул. Строменко, 2

Тел. (05626) 92-13-09

Відділ 3

Адреса: смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 9

Тел. (056) 903-12-08

Адреси та телефони ТЦК міста Дніпро та інших регіонів України – за посиланням.

Кам’янське

Кам’янський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 3а

Тел. (05695) 3-43-14

Відділ 1

Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, буд.31,

Тел. (0258) 3-14-50

Відділ 2

Адреса: смт. Кринички, вул. Центральна 22

Тел. (0254) 9-12-57

Відділ 3

Адреса: м. Пятихатки, вул. Саксаганська, буд.86

Тел. (0251) 3-20-24

Відділ 4

Адреса: м. Жовті Води, Максима Пошедіна 7

Тел. (05652) 5-56-49

Кривий Ріг

Металургійно-Довгинцівський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 14

Тел. (056) 492-73-62

Покровсько-Тернівський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 1а

Тел. (056) 407-33-26

Саксаганський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Технічна, 36

Тел. (056) 426-39-22

Інгулецький районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 32

Тел. (056) 406-91-20

Центрально-Міський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Глінкі, 15

Тел. (056) 492-32-68

Криворізький районний ТЦК та СП

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 15

Тел. (056) 493-80-26

Відділ 1

Адреса: м. Апостолове, вул. Музична 86

Тел. (05656) 9-42-12

Відділ 2

Адреса: смт. Широке, вул. Зарічна буд.1

Відділ 3

Адреса: смт Софіївка, вул. Незалежності, 95

Тел. (056) 42-86-41

Нікополь

Нікопольський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Нікополь, вул. Івана Сірка, 39

Тел. (05666) 8-08-63

Відділ 1

Адреса: смт. Томаківка, вул. Лесі Українки, буд. 2

Тел. (05668) 2-23-45

Відділ 2

Адреса: м. Марганець, вул. Клубна 9а

Тел. (05665) 5-20-35

Відділ 3

Адреса: м. Покров, вул. Героїв України, буд.15

Тел. (05667) 4-18-84

Новомосковськ

Новомосковський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 18

Тел. (05629) 7-31-36

Відділ 1

Адреса: смт. Магдалинівка, вул. Прозора, буд. 1 А

Тел. (056) 912-43-53

Павлоград

Павлоградський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Павлоград, вул. Ковальська,72

Тел. (056) 320-60-61

Синельникове

Синельниківський районний ТЦК та СП

Адреса: м. Синельникове, вул. Воїнів Афганців 2а

Тел. (05663) 4-24-64

Відділ 1

Адреса: с. Васильківська, вул. Спортивна, 23

Тел. (05639) 9-53-77

Відділ 2

Адреса: смт. Петропавлівка, вул. Радянська, 53

Тел. (0563) 13-11-60

Відділ 3

Адреса: смт. Покровське, вул. Григорія Бондаря, 8

Тел. (05638) 2-12-58

Відділ 4

Адреса: смт. Межова, проспект Незалежності, 28

Тел. (056) 306-25-01

Відділ 5

Адреса: м. Першотравенськ, вул. Кобзаря 3б

Тел. (056) 335-15-07