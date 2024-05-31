ТЦК Дніпропетровської області: адреса та час роботи усіх ТЦК у Дніпропетровській області

ТЦК Дніпропетровської області — час роботи, перелік адрес
У Дніпропетровській області функціонують районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, локальні відділи цих ТЦК. Згідно із розпорядженням Кабміну, ТЦК та СП можуть працювати цілодобово. Адреси ж та телефони усіх територіальних центрів – у матеріалі Новини.LIVE.
Дніпровський район
Дніпровський районний ТЦК та СП
Адреса: смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38
Тел. (056) 227-10-07
Відділ 1
Адреса: смт Петриківка, вул. Європейська, 4
Тел. (05634) 2-49-65
Відділ 2
Адреса: смт Солоне, вул. Строменко, 2
Тел. (05626) 92-13-09
Відділ 3
Адреса: смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 9
Тел. (056) 903-12-08
Адреси та телефони ТЦК міста Дніпро та інших регіонів України – за посиланням.
Кам’янське
Кам’янський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 3а
Тел. (05695) 3-43-14
Відділ 1
Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, буд.31,
Тел. (0258) 3-14-50
Відділ 2
Адреса: смт. Кринички, вул. Центральна 22
Тел. (0254) 9-12-57
Відділ 3
Адреса: м. Пятихатки, вул. Саксаганська, буд.86
Тел. (0251) 3-20-24
Відділ 4
Адреса: м. Жовті Води, Максима Пошедіна 7
Тел. (05652) 5-56-49
Кривий Ріг
Металургійно-Довгинцівський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 14
Тел. (056) 492-73-62
Покровсько-Тернівський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 1а
Тел. (056) 407-33-26
Саксаганський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Технічна, 36
Тел. (056) 426-39-22
Інгулецький районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 32
Тел. (056) 406-91-20
Центрально-Міський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Глінкі, 15
Тел. (056) 492-32-68
Криворізький районний ТЦК та СП
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 15
Тел. (056) 493-80-26
Відділ 1
Адреса: м. Апостолове, вул. Музична 86
Тел. (05656) 9-42-12
Відділ 2
Адреса: смт. Широке, вул. Зарічна буд.1
Відділ 3
Адреса: смт Софіївка, вул. Незалежності, 95
Тел. (056) 42-86-41
Нікополь
Нікопольський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Нікополь, вул. Івана Сірка, 39
Тел. (05666) 8-08-63
Відділ 1
Адреса: смт. Томаківка, вул. Лесі Українки, буд. 2
Тел. (05668) 2-23-45
Відділ 2
Адреса: м. Марганець, вул. Клубна 9а
Тел. (05665) 5-20-35
Відділ 3
Адреса: м. Покров, вул. Героїв України, буд.15
Тел. (05667) 4-18-84
Новомосковськ
Новомосковський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 18
Тел. (05629) 7-31-36
Відділ 1
Адреса: смт. Магдалинівка, вул. Прозора, буд. 1 А
Тел. (056) 912-43-53
Павлоград
Павлоградський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Павлоград, вул. Ковальська,72
Тел. (056) 320-60-61
Синельникове
Синельниківський районний ТЦК та СП
Адреса: м. Синельникове, вул. Воїнів Афганців 2а
Тел. (05663) 4-24-64
Відділ 1
Адреса: с. Васильківська, вул. Спортивна, 23
Тел. (05639) 9-53-77
Відділ 2
Адреса: смт. Петропавлівка, вул. Радянська, 53
Тел. (0563) 13-11-60
Відділ 3
Адреса: смт. Покровське, вул. Григорія Бондаря, 8
Тел. (05638) 2-12-58
Відділ 4
Адреса: смт. Межова, проспект Незалежності, 28
Тел. (056) 306-25-01
Відділ 5
Адреса: м. Першотравенськ, вул. Кобзаря 3б
Тел. (056) 335-15-07
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