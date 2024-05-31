ТЦК Днепропетровской области: адрес и время работы всех ТЦК в Днепропетровской области

ТЦК Днепропетровской области - время работы, перечень адресов
В Днепропетровской области работают районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, локальные отделы этих ТЦК. Согласно распоряжению Кабмина, ТЦК и СП могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров – в материале Новини.LIVE.
Днепровский район
Днепровский районный ТЦК и СП
Адрес: пгт Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского, 38
Тел. (056) 227-10-07
Отдел 1
Адрес: пгт Петриковка, ул. Европейская, 4
Тел. (05634) 2-49-65
Отдел 2
Адрес: пгт Соленое, ул. Строменко, 2
Тел. (05626) 92-13-09
Отдел 3
Адрес: пгт Царичанка, ул. 14-й Гвардейской дивизии, 9
Тел. (056) 903-12-08
Адреса и телефоны ТЦК города Днепр и других регионов Украины — по ссылке.
Каменское
Каменский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Каменское, проспект Аношкина, 3а
Тел. (05695) 3-43-14
Отдел 1
Адрес: г. Верхнеднепровск, ул. Днепровская, д.31,
Тел. (0258) 3-14-50
Отдел 2
Адрес: пгт. Кринички, ул. Центральная 22
Тел. (0254) 9-12-57
Отдел 3
Адрес: г. Пятихатки, ул. Саксаганская, д.86
Тел. (0251) 3-20-24
Отдел 4
Адрес: г. Желтые Воды, Максима Пошедина 7
Тел. (05652) 5-56-49
Кривой Рог
Металлургически-Долгинцевский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Постышева, 14
Тел. (056) 492-73-62
Покровско-Терновский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Женевская, 1а
Тел. (056) 407-33-26
Саксаганский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Техническая, 36
Тел. (056) 426-39-22
Ингулецкий районный ТЦК и СП
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Панаса Мирного, 32
Тел. (056) 406-91-20
Центрально-Городской районный ТЦК и СП
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Глинки, 15
Тел. (056) 492-32-68
Криворожский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Глинки, 15
Тел. (056) 493-80-26
Отдел 1
Адрес: г. Апостолово, ул. Музыкальная 86
Тел. (05656) 9-42-12
Отдел 2
Адрес: пгт. Широкое, ул. Заречная д.1
Отдел 3
Адрес: пгт Софиевка, ул. Независимости, 95
Тел. (056) 42-86-41
Никополь
Никопольский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Никополь, ул. Ивана Сирко, 39
Тел. (05666) 8-08-63
Отдел 1
Адрес: пгт. Томаковка, ул. Леси Украинки, дом. 2
Тел. (05668) 2-23-45
Отдел 2
Адрес: г. Марганец, ул. Клубная 9а
Тел. (05665) 5-20-35
Отдел 3
Адрес: г. Покров, ул. Героев Украины, д.15
Тел. (05667) 4-18-84
Новомосковск
Новомосковский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Новомосковск, ул. Калнышевского, 18
Тел. (05629) 7-31-36
Отдел 1
Адрес: пгт. Магдалиновка, ул. Прозрачная, дом. 1 А
Тел. (056) 912-43-53
Павлоград
Павлоградский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Павлоград, ул. Кузнечная,72
Тел. (056) 320-60-61
Синельниково
Синельниковский районный ТЦК и СП
Адрес: г. Синельниково, ул. Воинов Афганцев 2а
Тел. (05663) 4-24-64
Отдел 1
Адрес: с. Васильковская, ул. Спортивная, 23
Тел. (05639) 9-53-77
Отдел 2
Адрес: пгт. Петропавловка, ул. Советская, 53
Тел. (0563) 13-11-60
Отдел 3
Адрес: пгт. Покровское, ул. Григория Бондаря, 8
Тел. (05638) 2-12-58
Отдел 4
Адрес: пгт. Межевая, проспект Независимости, 28
Тел. (056) 306-25-01
Отдел 5
Адрес: г. Первомайск, ул. Кобзаря 3б
Тел. (056) 335-15-07
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