ТЦК Днепропетровской области: адрес и время работы всех ТЦК в Днепропетровской области

Один из ТЦК Днепропетровской области. Фото: krlife.com.ua

В Днепропетровской области работают районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, локальные отделы этих ТЦК. Согласно распоряжению Кабмина, ТЦК и СП могут работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров – в материале Новини.LIVE.

Днепровский район

Днепровский районный ТЦК и СП

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Адрес: пгт Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского, 38

Тел. (056) 227-10-07

Отдел 1

Адрес: пгт Петриковка, ул. Европейская, 4

Тел. (05634) 2-49-65

Отдел 2

Адрес: пгт Соленое, ул. Строменко, 2

Тел. (05626) 92-13-09

Отдел 3

Адрес: пгт Царичанка, ул. 14-й Гвардейской дивизии, 9

Тел. (056) 903-12-08

Адреса и телефоны ТЦК города Днепр и других регионов Украины — по ссылке.

Каменское

Каменский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Каменское, проспект Аношкина, 3а

Тел. (05695) 3-43-14

Отдел 1

Адрес: г. Верхнеднепровск, ул. Днепровская, д.31,

Тел. (0258) 3-14-50

Отдел 2

Адрес: пгт. Кринички, ул. Центральная 22

Тел. (0254) 9-12-57

Отдел 3

Адрес: г. Пятихатки, ул. Саксаганская, д.86

Тел. (0251) 3-20-24

Отдел 4

Адрес: г. Желтые Воды, Максима Пошедина 7

Тел. (05652) 5-56-49

Кривой Рог

Металлургически-Долгинцевский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Постышева, 14

Тел. (056) 492-73-62

Покровско-Терновский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Женевская, 1а

Тел. (056) 407-33-26

Саксаганский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Техническая, 36

Тел. (056) 426-39-22

Ингулецкий районный ТЦК и СП

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Панаса Мирного, 32

Тел. (056) 406-91-20

Центрально-Городской районный ТЦК и СП

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Глинки, 15

Тел. (056) 492-32-68

Криворожский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Глинки, 15

Тел. (056) 493-80-26

Отдел 1

Адрес: г. Апостолово, ул. Музыкальная 86

Тел. (05656) 9-42-12

Отдел 2

Адрес: пгт. Широкое, ул. Заречная д.1

Отдел 3

Адрес: пгт Софиевка, ул. Независимости, 95

Тел. (056) 42-86-41

Никополь

Никопольский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Никополь, ул. Ивана Сирко, 39

Тел. (05666) 8-08-63

Отдел 1

Адрес: пгт. Томаковка, ул. Леси Украинки, дом. 2

Тел. (05668) 2-23-45

Отдел 2

Адрес: г. Марганец, ул. Клубная 9а

Тел. (05665) 5-20-35

Отдел 3

Адрес: г. Покров, ул. Героев Украины, д.15

Тел. (05667) 4-18-84

Новомосковск

Новомосковский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Новомосковск, ул. Калнышевского, 18

Тел. (05629) 7-31-36

Отдел 1

Адрес: пгт. Магдалиновка, ул. Прозрачная, дом. 1 А

Тел. (056) 912-43-53

Павлоград

Павлоградский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Павлоград, ул. Кузнечная,72

Тел. (056) 320-60-61

Синельниково

Синельниковский районный ТЦК и СП

Адрес: г. Синельниково, ул. Воинов Афганцев 2а

Тел. (05663) 4-24-64

Отдел 1

Адрес: с. Васильковская, ул. Спортивная, 23

Тел. (05639) 9-53-77

Отдел 2

Адрес: пгт. Петропавловка, ул. Советская, 53

Тел. (0563) 13-11-60

Отдел 3

Адрес: пгт. Покровское, ул. Григория Бондаря, 8

Тел. (05638) 2-12-58

Отдел 4

Адрес: пгт. Межевая, проспект Независимости, 28

Тел. (056) 306-25-01

Отдел 5

Адрес: г. Первомайск, ул. Кобзаря 3б

Тел. (056) 335-15-07