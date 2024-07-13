Мобілізація в Україні — ситуація біля ТЦК у Києві

Чоловіки біля будівлі ТЦК. Фото: Радіо Свобода

У Києві за кілька днів до завершення терміну оновлення особистих данних військовозобов'язаними можна побачити великі черги з чоловіків біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому вони скаржаться на збої у роботі електронної черги.

Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода.

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Черги біля ТЦК у Києві

Повідомляється, що біля трьох ТЦК у різних районах Києва черги сформувалися з сьомої ранку. Багато є тих, хто вже оновив дані і прийшов за відповідними документами.

"Черга рухається повільно, а також чоловіки скаржаться, що електронна черга або не працює, або працює із перебоями", — розповіла кореспондентка Радіо Свобода Роксолана Бичай.

Відзначається, що біля інших ТЦК, де зазвичай були черги, людей менше або взагалі немає черг. Ймовірно, на ситуацію вплинуло те, що сьогодні вихідний і аномальна спека.

"Доволі поширена скарга військовозобов'язаних — робота електронної черги. Закон про мобілізацію передбачає, що дані потрібно оновити до 16 липня", — говориться у репортажі.

Нагадаємо, після конфлікту за участю родичів військовозобов'язаного один із військовослужбовців ТЦК намагався вдарити своїх колег. Розлюченого військового скрутили та відвели за металевий паркан інші працівники ТЦК.

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області винесли вирок чоловіку, який ще в березні 2023 року отримав, однак проігнорував повістку. Ухилення від призову військовозобов'язаний пояснив тим, що йому вже п'ять разів вручали бойові повістки, однак військові частини відмовлялися його приймати.