Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Термін оновлення даних добігає кінця — яка ситуація біля ТЦК у Києві arrow

Термін оновлення даних добігає кінця — яка ситуація біля ТЦК у Києві

13 липня 2024 12:16
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — ситуація біля ТЦК у Києві
Чоловіки біля будівлі ТЦК. Фото: Радіо Свобода
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві за кілька днів до завершення терміну оновлення особистих данних військовозобов'язаними можна побачити великі черги з чоловіків біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому вони скаржаться на збої у роботі електронної черги.

Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода.

Читайте також:

Черги біля ТЦК у Києві

Повідомляється, що біля трьох ТЦК у різних районах Києва черги сформувалися з сьомої ранку. Багато є тих, хто вже оновив дані і прийшов за відповідними документами.

"Черга рухається повільно, а також чоловіки скаржаться, що електронна черга або не працює, або працює із перебоями", — розповіла кореспондентка Радіо Свобода Роксолана Бичай. 

Відзначається, що біля інших ТЦК, де зазвичай були черги, людей менше або взагалі немає черг. Ймовірно, на ситуацію вплинуло те, що сьогодні вихідний і аномальна спека.

"Доволі поширена скарга військовозобов'язаних — робота електронної черги. Закон про мобілізацію передбачає, що дані потрібно оновити до 16 липня", — говориться у репортажі.

Нагадаємо, після конфлікту за участю родичів військовозобов'язаного один із військовослужбовців ТЦК намагався вдарити своїх колег. Розлюченого військового скрутили та відвели за металевий паркан інші працівники ТЦК. 

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області винесли вирок чоловіку, який ще в березні 2023 року отримав, однак проігнорував повістку. Ухилення від призову військовозобов'язаний пояснив тим, що йому вже п'ять разів вручали бойові повістки, однак військові частини відмовлялися його приймати.

Київ війна Україна персональні дані мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня