Мобилизация в Украине - ситуация возле ТЦК в Киеве

Срок обновления данных подходит к концу — какая ситуация возле ТЦК в Киеве
В Киеве за несколько дней до истечения срока обновления личных данных военнообязанными можно увидеть большие очереди из мужчин возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом они жалуются на сбои в работе электронной очереди.
Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.
Очереди возле ТЦК в Киеве
Сообщается, что около трех ТЦК в разных районах Киева очереди сформировались с семи утра. Много тех, кто уже обновил данные и пришел за соответствующими документами.
"Очередь двигается медленно, а также мужчины жалуются, что электронная очередь либо не работает, либо работает с перебоями", — рассказала корреспондентка Радио Свобода Роксолана Бычай.
Отмечается, что у других ТЦК, где обычно были очереди, людей меньше или вообще нет очередей. Вероятно, на ситуацию повлияло то, что сегодня выходной и аномальный зной.
"Довольно распространена жалоба военнообязанных — работа электронной очереди. Закон о мобилизации предусматривает, что данные нужно обновить до 16 июля", — говорится в репортаже.
Напомним, после конфликта с участием родственников военнообязанного один из военнослужащих ТЦК пытался ударить своих коллег. Разъяренного военного скрутили и отвели за металлический забор другие работники ТЦК.
Также мы сообщали, что в Винницкой области был вынесен приговор мужчине, который еще в марте 2023 года получил, однако проигнорировал повестку. Уклонение от призыва военнообязанный объяснил тем, что ему пять раз вручали боевые повестки, однако воинские части отказывались его принимать.
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