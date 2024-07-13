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Срок обновления данных подходит к концу — какая ситуация возле ТЦК в Киеве

13 июля 2024 12:16
Дмитрий Галушка - Редактор
Мобилизация в Украине - ситуация возле ТЦК в Киеве
Мужчины возле здания ТЦК. Фото: Радио Свобода
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве за несколько дней до истечения срока обновления личных данных военнообязанными можно увидеть большие очереди из мужчин возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом они жалуются на сбои в работе электронной очереди.

Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.

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Сообщается, что около трех ТЦК в разных районах Киева очереди сформировались с семи утра. Много тех, кто уже обновил данные и пришел за соответствующими документами.

"Очередь двигается медленно, а также мужчины жалуются, что электронная очередь либо не работает, либо работает с перебоями", — рассказала корреспондентка Радио Свобода Роксолана Бычай.

Отмечается, что у других ТЦК, где обычно были очереди, людей меньше или вообще нет очередей. Вероятно, на ситуацию повлияло то, что сегодня выходной и аномальный зной.

"Довольно распространена жалоба военнообязанных — работа электронной очереди. Закон о мобилизации предусматривает, что данные нужно обновить до 16 июля", — говорится в репортаже.

Напомним, после конфликта с участием родственников военнообязанного один из военнослужащих ТЦК пытался ударить своих коллег. Разъяренного военного скрутили и отвели за металлический забор другие работники ТЦК.

Также мы сообщали, что в Винницкой области был вынесен приговор мужчине, который еще в марте 2023 года получил, однако проигнорировал повестку. Уклонение от призыва военнообязанный объяснил тем, что ему пять раз вручали боевые повестки, однако воинские части отказывались его принимать.

Киев война Украина личные данные мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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