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Суд відмовився розблокувати банківську картку працівника телемарафону через ТЦК — деталі справи

3 серпня 2024 16:04
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
ТЦК заарештував банківську картку працівника телемарафону — що вирішив суд
Суддя оголошує вердикт. Ілюстративне фото: УНІАН
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Святошинський райсуд Києва відмовився скасовувати блокування територіальним центром комплектування банківської картки працівника телемарафону "Єдині новини". Попри законне бронювання від мобілізації його працівників, судді не задовольнили прохання позивача. 

Про це інформує Судово-юридична газета з посиланням на судовий вердикт. 

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Як свідчать матеріали справи, торік у грудні  стосовно позивача було винесено постанову ТЦК, про яку позивачу стало відомо лише 8 квітня 2024 року, в день блокування його банківської карти для отримання заробітної плати через відкриття відносно нього виконавчого провадження Святошинським райвідділом ДВС.

Сам позивач пояснив, що з метою бронювання на прохання керівництва ТОВ "Національні Інформаційні системи" ТЦК вилучив його старий військовий квиток на підставі його заяви з метою надання тимчасового військового квитка. Не допомогло навіть клопотання керівника позивача.

"Як вбачається зі звернення директора ТОВ "Національні Інформаційні Системи" до керівника ТЦК від 27.03.2024, відносно позивача було прохання про сприяння в оформленні належним чином військово-облікових документів з метою його бронювання за ТОВ "Національні Інформаційні Системи", оскільки останній є одним з ключових працівників, який виконує завдання для інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом" та працює з 20.08.2012 року по теперішній час", — йдеться у матеріалі.

Проте суд встановив, що правопорушення, вчинене позивачем, є триваючим порушенням, початком якого є наступний день після дати, зазначеної у повістці, а припиняється таке порушення в день фактичного з`явлення особи до ТЦК. Таким чином у вердикті суд порахував постанову ТЦК обґрунтованою, з відповідними нормами КУпАП, і відмовив у задоволенні позову.

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суд Україна штраф телемарафон мобілізація ТЦК та СП

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