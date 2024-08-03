ТЦК арестовал банковскую карточку работника телемарафона — что решил суд

Судья объявляет вердикт. Иллюстративное фото: УНИАН

Святошинский райсуд Киева отказался отменять блокировку территориальным центром комплектования банковской карточки работника телемарафона "Єдині новини". Несмотря на законное бронирование от мобилизации его работников, судьи не удовлетворили просьбу истца.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на судебный вердикт.

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Как свидетельствуют материалы дела, в декабре прошлого года в отношении истца было вынесено постановление ТЦК, о котором истцу стало известно лишь 8 апреля 2024 года в день блокирования его банковской карты для получения заработной платы через открытие в отношении его исполнительного производства Святошинским райотделом ГИС.

Сам истец объяснил, что с целью бронирования по просьбе руководства ООО "Национальные Информационные системы" ТЦК изъял его старый военный билет на основании его заявления с целью предоставления временного военного билета. Не помогло даже ходатайство руководителя истца.

Как усматривается из обращения директора ООО "Национальные Информационные Системы" к руководителю ТЦК от 27.03.2024, в отношении истца была просьба о содействии в оформлении должным образом военно-учетных документов с целью его бронирования за ООО "Национальные Информационные Системы", поскольку последний является одним из ключевых работников, который выполняет задачи для информационного марафона "Єдині новини #UAразом" и работает с 20.08.2012 года по настоящее время", — говорится в материале.

Однако суд установил, что правонарушение, совершенное истцом, является продолжающимся нарушением, началом которого является следующий день после даты, указанной в повестке, а прекращается такое нарушение в день фактического появления лица в ТЦК. Таким образом, в вердикте суд счел постановление ТЦК обоснованным, с соответствующими нормами КУоАП, и отказал в удовлетворении иска.