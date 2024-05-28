У Миколаєві дозволили мобілізуватись двом засудженим, вони будуть служити у Нацгвардії України

Засідання Центрального районного суду Миколаєва. Фото ілюстративне: nikvesti.com

Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання служити за контрактом. Один з чоловіків був ув'язнений за крадіжку, інший — за шахрайство.

Про це у понеділок, 27 травня, повідомила прес-служба Центрального районного суду Миколаєва.

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З матеріалів судового засідання відомо, що один із засуджених 1984 року народження, другий — 1998 року народження. Медична комісія вже оглянула чоловіків і визнала їх придатними до військової служби.

Скриншот Telegram/Центральний районний суд м. Миколаєва

"За результатами розгляду подання та доданих матеріалів, суд задовольнив його та постановив звільнити засуджених умовно-достроково від відбування основного покарання, зобов’язати ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" передати останніх підрозділу Національної гвардії України для супроводження їх до відповідного ТЦК і СП, з метою укладання контракту і подальшого проходження військової служби", — йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Нагадаємо, з 18 травня 2024 року через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах.

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