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Суд Николаева разрешил мобилизоваться двум осужденным — где они будут служить

28 мая 2024 09:00
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Николаеве разрешили мобилизоваться двум осужденным, они будут служить в Нацгвардии Украины
Заседание Центрального райсуда Николаева. Фото иллюстративное: nikvesti.com
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Центральный суд Николаева разрешил мобилизоваться двум осужденным, которые изъявили желание служить по контракту. Ранее одного из мужчин осудили за кражу, второго — за мошенничество.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

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Из материалов судебного заседания известно, что один из осужденных 1984 года рождения, второй — 1998 года рождения. Медицинская комиссия уже осмотрела мужчин и признала их пригодными к военной службе.

В Николаеве двух осужденных отправят на фронт
Скриншот Telegram/Центральный районный суд г. Николаева

"По результатам рассмотрения прошения и дополнительных материалов, суд удовлетворил его и постановил освободить осужденных условно-досрочно от отбывания основного наказания, обязать ГУ "Николаевский следственный изолятор" передать последних (осужденных. — Ред.) подразделению Национальной гвардии Украины для сопровождения их в соответствующий ТЦК и СП с целью заключение контракта и последующего прохождения военной службы", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, с 18 мая 2024 года через приложение "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за границей в 124 странах.

Ранее мы сообщали, что сотрудника одного из одесских районных ТЦК уличили в масштабной схеме помощи уклонистам, он получил взятки на сумму более миллиона долларов.

война
мобилизация
ТЦК и СП
осужденные

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