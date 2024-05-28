В Николаеве разрешили мобилизоваться двум осужденным, они будут служить в Нацгвардии Украины

Заседание Центрального райсуда Николаева. Фото иллюстративное: nikvesti.com

Центральный суд Николаева разрешил мобилизоваться двум осужденным, которые изъявили желание служить по контракту. Ранее одного из мужчин осудили за кражу, второго — за мошенничество.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

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Из материалов судебного заседания известно, что один из осужденных 1984 года рождения, второй — 1998 года рождения. Медицинская комиссия уже осмотрела мужчин и признала их пригодными к военной службе.

Скриншот Telegram/Центральный районный суд г. Николаева

"По результатам рассмотрения прошения и дополнительных материалов, суд удовлетворил его и постановил освободить осужденных условно-досрочно от отбывания основного наказания, обязать ГУ "Николаевский следственный изолятор" передать последних (осужденных. — Ред.) подразделению Национальной гвардии Украины для сопровождения их в соответствующий ТЦК и СП с целью заключение контракта и последующего прохождения военной службы", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, с 18 мая 2024 года через приложение "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за границей в 124 странах.

Ранее мы сообщали, что сотрудника одного из одесских районных ТЦК уличили в масштабной схеме помощи уклонистам, он получил взятки на сумму более миллиона долларов.