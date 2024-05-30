Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Студенти за кордоном — 17-річні юнаки повинні повернутися в Україну, аби стати на облік arrow

Студенти за кордоном — 17-річні юнаки повинні повернутися в Україну, аби стати на облік

30 травня 2024 18:22
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Українські 17-річні студенти за кордоном мають повернутися додому, аби стати на облік
Студенти. Ілюстративне фото: відкриті джерела
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Українські 17-річні хлопці, що здобувають вищу освіту за кордоном, повинні повернутися в Україну для того, аби стати на військовий облік. Дистанційно ці дії зробити неможливо.

Про це пише Судово-юридична газета у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Військовий облік 17-річних юнаків

Громадяни чоловічої статі, яким виповнилося 17 років, отримають повістки від ТЦК та СП у разі, якщо вони ще не стали на військовий облік.

Водночас їх отримають і хлопці, які виїхали за кордон, але не стоять на обліку в Україні.

У ЗСУ зазначили, що можливість оновлення даних через застосунок "Резерв+" існує лише для тих громадян, які вже перебувають на обліку. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", — уточнили в Міноборони.

Раніше ми писали, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.

Крім того, у Запорізькому ТЦК розповіли, як чоловікам з ТОТ України оновити свої військово-облікові дані.

підлітки
ТЦК та СП
кордон
військовий призов
студенти
чоловіки
військовий облік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище