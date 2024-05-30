Українські 17-річні студенти за кордоном мають повернутися додому, аби стати на облік

Студенти. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Українські 17-річні хлопці, що здобувають вищу освіту за кордоном, повинні повернутися в Україну для того, аби стати на військовий облік. Дистанційно ці дії зробити неможливо.

Про це пише Судово-юридична газета у четвер, 30 травня.

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Громадяни чоловічої статі, яким виповнилося 17 років, отримають повістки від ТЦК та СП у разі, якщо вони ще не стали на військовий облік.

Водночас їх отримають і хлопці, які виїхали за кордон, але не стоять на обліку в Україні.

У ЗСУ зазначили, що можливість оновлення даних через застосунок "Резерв+" існує лише для тих громадян, які вже перебувають на обліку. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", — уточнили в Міноборони.

Раніше ми писали, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.

Крім того, у Запорізькому ТЦК розповіли, як чоловікам з ТОТ України оновити свої військово-облікові дані.