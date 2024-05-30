Коли закінчаться перевірки військовозобов’язаних на вулицях — найреалістичніший сценарій

Перевірка документів військовозобов’язаного на одній із вулиць Львова. Фото: Facebook ЛОТЦК та СП

Мобілізація, а разом із нею і перевірка документів на вулицях українських міст, триватимуть, імовірно, до кінця війни. Тому уряд має зайнятися роз’яснювальною роботою, аби зменшити кількість конфліктів між громадянами та працівниками ТЦК.

Про це заявив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє ТСН.

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Перевірки триватимуть до кінця війни

За словами Владислава Селезньова, мобілізація в Україні триватиме, імовірно, до кінця війни.

Разом із процесом мобілізації матимуть місце і перевірки військовозобов’язаних на вулицях. І тут можуть виникнути проблеми, пов’язані із силовими методами працівників ТЦК.

Потрібна роз’яснювальна робота

Селезньов нагадав, що восени на вулицях українських міст зі зрозумілих причин кількість людей збільшиться – а це може вплинути й на реакцію суспільства на випадки, коли працівники ТЦК застосовують силу до чоловіків.

"Ніхто не має права порушувати закон і цей процес є обоюдним. Громадяни повинні свідомо дотримуватися норм законодавства про мобілізацію, а представники ТЦК та СП точно не мають права застосовувати фізичну силу. Останнє ми часто бачимо на багатьох відео. Це серйозна проблема", — підкреслив експерт.

Він додав, що Кабінет міністрів має зайнятися масштабною роз’яснювальною кампанією. "Треба шукати варіанти для того, щоб вчасно інформувати суспільство про те, чому мобілізація важлива", — наголосив Селезньов.

Нагадаємо, що 13 травня 19-річна одеситка Антоніна Токмакова повідомила, що її побив милицею співробітник ТЦК. На своїй сторінці в Instagram потерпіла опублікувала фото зі слідами побоїв, відео з нападом та розповідь про те, що сталося. За словами Антоніни, її разом із друзями-хлопцями незаконно утримували в райвідділу протягом кількох годин, після чого одного з її товаришів повезли до ТЦК. Побачивши, що дівчина знімає на відео водія автівки, військовий із милицею накинувся на неї та побив.

Також ми повідомляли про те, що версія слідства відрізняється від історії, яку розповіла Антоніна. Правоохоронці зазначили, що дівчину та її товаришів відвезли до райвідділу через те, що вони напали на водія таксі. У відділку, за словами поліцейських, дівчина також поводилася нестримано: кидалась у бік правоохоронців, не реагувала на попередження та розбила вікно у КПП. За ці правопорушення одеситці призначили покарання — адміністративний арешт на 15 діб.

В Оперативному командуванні "Південь" закликали правоохоронні органи встановити всі обставини події та притягнути винних до покарання.