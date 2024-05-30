Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Когда закончатся проверки военнообязанных на улицах — самый реалистичный сценарий arrow

Когда закончатся проверки военнообязанных на улицах — самый реалистичный сценарий

30 мая 2024 14:13
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Когда закончатся проверки военнообязанных на улицах — самый реалистичный сценарий
Проверка документов военнообязанных на одной из улиц Львова. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Мобилизация, а вместе с ней и проверка документов на улицах украинских городов, будут продолжаться, вероятно, до конца войны. Поэтому правительство должно заняться разъяснительной работой, чтобы снизить количество конфликтов между гражданами и работниками ТЦК.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает ТСН.

Читайте также:

Проверки будут продолжаться до конца войны

По словам Владислава Селезнева, мобилизация в Украине будет продолжаться, вероятно, до конца войны.

Вместе с процессом мобилизации будут проходить и проверки военнообязанных на улицах. В этом случае могут возникнуть проблемы, связанные с силовыми методами работников ТЦК.

Нужна разъяснительная работа

Селезнев напомнил, что осенью на улицах украинских городов по понятным причинам количество людей увеличится — а это может повлиять на реакцию общества на случаи, когда работники ТЦК применяют силу к мужчинам.

"Никто не имеет права нарушать закон и этот процесс обоюдный. Граждане должны сознательно соблюдать нормы законодательства о мобилизации, а представители ТЦК и СП точно не имеют права применять физическую силу. Последнее мы часто видим на многих видео. Это серьезная проблема", — подчеркнул. эксперт.

Он добавил, что Кабинет министров должен заняться масштабной разъяснительной кампанией. "Нужно искать варианты для того, чтобы вовремя информировать общество о том, почему мобилизация важна", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, что 13 мая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова сообщила, что ее избил костылем сотрудник ТЦК. На своей странице в Instagram потерпевшая опубликовала фото со следами побоев, видео с нападением и рассказ о случившемся. По словам Антонины, ее вместе с друзьями-ребятами незаконно удерживали в райотделе в течение нескольких часов, после чего одного из ее товарищей увезли в ТЦК. Увидев, что девушка снимает на видео водителя автомобиля, военный с костылем набросился на нее и избил.

Также мы сообщали, что версия следствия отличается от истории, которую рассказала Антонина. Правоохранители отметили, что девушку и ее товарищей отвезли в райотдел из-за того, что они напали на водителя такси. В отделении, по словам полицейских, девушка также вела себя несдержанно: бросалась в сторону правоохранителей, не реагировала на предупреждение и разбила окно в КПП. За эти правонарушения одесситцы назначили наказание — административный арест на 15 суток.

В Оперативном командовании "Південь" призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к наказанию.

Кабинет министров
Владислав Селезнев
мобилизация
проверки
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление