Когда закончатся проверки военнообязанных на улицах — самый реалистичный сценарий

Проверка документов военнообязанных на одной из улиц Львова. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

Мобилизация, а вместе с ней и проверка документов на улицах украинских городов, будут продолжаться, вероятно, до конца войны. Поэтому правительство должно заняться разъяснительной работой, чтобы снизить количество конфликтов между гражданами и работниками ТЦК.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает ТСН.

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Проверки будут продолжаться до конца войны

По словам Владислава Селезнева, мобилизация в Украине будет продолжаться, вероятно, до конца войны.

Вместе с процессом мобилизации будут проходить и проверки военнообязанных на улицах. В этом случае могут возникнуть проблемы, связанные с силовыми методами работников ТЦК.

Нужна разъяснительная работа

Селезнев напомнил, что осенью на улицах украинских городов по понятным причинам количество людей увеличится — а это может повлиять на реакцию общества на случаи, когда работники ТЦК применяют силу к мужчинам.

"Никто не имеет права нарушать закон и этот процесс обоюдный. Граждане должны сознательно соблюдать нормы законодательства о мобилизации, а представители ТЦК и СП точно не имеют права применять физическую силу. Последнее мы часто видим на многих видео. Это серьезная проблема", — подчеркнул. эксперт.

Он добавил, что Кабинет министров должен заняться масштабной разъяснительной кампанией. "Нужно искать варианты для того, чтобы вовремя информировать общество о том, почему мобилизация важна", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, что 13 мая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова сообщила, что ее избил костылем сотрудник ТЦК. На своей странице в Instagram потерпевшая опубликовала фото со следами побоев, видео с нападением и рассказ о случившемся. По словам Антонины, ее вместе с друзьями-ребятами незаконно удерживали в райотделе в течение нескольких часов, после чего одного из ее товарищей увезли в ТЦК. Увидев, что девушка снимает на видео водителя автомобиля, военный с костылем набросился на нее и избил.

Также мы сообщали, что версия следствия отличается от истории, которую рассказала Антонина. Правоохранители отметили, что девушку и ее товарищей отвезли в райотдел из-за того, что они напали на водителя такси. В отделении, по словам полицейских, девушка также вела себя несдержанно: бросалась в сторону правоохранителей, не реагировала на предупреждение и разбила окно в КПП. За эти правонарушения одесситцы назначили наказание — административный арест на 15 суток.

В Оперативном командовании "Південь" призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к наказанию.