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Студенты за границей — 17-летние юноши должны вернуться в Украину, чтобы стать на учет

30 мая 2024 18:22
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Украинские 17-летние студенты за границей должны вернуться домой, чтобы стать на учет
Студенты. Иллюстративное фото: открытые источники
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Украинские 17-летние юноши, получающие высшее образование за границей, должны вернуться в Украину для того, чтобы стать на военный учет. Дистанционно эти действия совершить невозможно.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в четверг, 30 мая.

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Граждане мужского пола, которым исполнилось 17 лет, получат повестки от ТЦК и СП в случае, если они не стали на военный учет.

В то же время их получат и юноши, которые выехали за границу, но не стоят на учете в Украине.

В ВСУ отметили, что возможность обновления данных через приложение "Резерв+" существует только для тех граждан, которые уже стоят на учете. Это касается и тех, кто находится за границей.

"На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и стать на военный учет. Сейчас это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует", — уточнили в Минобороны.

Раньше мы писали, сколько времени у военнообязанных мужчин, чтобы пройти ВВК и принести заключение в ТЦК и СП.

Кроме того, в Запорожском ТЦК рассказали, как мужчинам из ВОТ Украины обновить свои военно-учетные данные.

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ТЦК и СП
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