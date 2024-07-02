Мобілізація в Україні — стягнення штрафів з ухилянтів

Представник ТЦК розмовляє з чоловіком. Фото ілюстративне: hvylya.net

В Україні триває мобілізація, через що осіб, які ухиляються від військового обліку, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Загалом йдеться про суми від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб — до 59,5 тисяч грн.

Юристи пояснили, яким чином відбувається стягнення коштів з громадян України у разі ухилення від обліку.

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Процедура стягнення коштів

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання чи роботи боржника. Також відповідна процедура можлива за місцеперебуванням його майна.

Виконавець має право здійснювати виконавчі дії щодо стягнення з доходів боржника, які:

перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах;

є електронними грошима, які зберігаються в електронних гаманцях;

є рахунками в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього постанови ТЦК про штраф виносить постанову про відкриття провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно. Також боржника попереджають про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Повідомлення боржнику про стягнення

Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у документі.

У разі, якщо у виконавчому документі зазначено адреси електронної пошти стягувача і боржника, документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу і боржнику також електронною поштою.

Відсутність відомості про місце проживання

У разі відсутності відомостей про місце проживання боржника виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про його розшук.

У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук. Така вказівка є обов'язковою для виконання поліцією.

Раніше ми розповідали, що на військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції. Водночас не завжди громадян належним чином інформують про накладення штрафів.