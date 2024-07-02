Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Стягування штрафів з ухилянтів — юристи пояснили всі нюанси процедури за законом arrow

Стягування штрафів з ухилянтів — юристи пояснили всі нюанси процедури за законом

2 липня 2024 23:24
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — стягнення штрафів з ухилянтів
Представник ТЦК розмовляє з чоловіком. Фото ілюстративне: hvylya.net
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

В Україні триває мобілізація, через що осіб, які ухиляються від військового обліку, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Загалом йдеться про суми від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб — до 59,5 тисяч грн.

Юристи пояснили, яким чином відбувається стягнення коштів з громадян України у разі ухилення від обліку.

Читайте також:

Процедура стягнення коштів

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання чи роботи боржника. Також відповідна процедура можлива за місцеперебуванням його майна.

Виконавець має право здійснювати виконавчі дії щодо стягнення з доходів боржника, які:

  • перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах;
  • є електронними грошима, які зберігаються в електронних гаманцях;
  • є рахунками в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього постанови ТЦК про штраф виносить постанову про відкриття провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно. Також боржника попереджають про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Повідомлення боржнику про стягнення

Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у документі.

У разі, якщо у виконавчому документі зазначено адреси електронної пошти стягувача і боржника, документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу і боржнику також електронною поштою.

Відсутність відомості про місце проживання

У разі відсутності відомостей про місце проживання боржника виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про його розшук.

У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук. Така вказівка є обов'язковою для виконання поліцією.

Раніше ми розповідали, що на військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції. Водночас не завжди громадян належним чином інформують про накладення штрафів.

ЗСУ Україна штрафи мобілізація ТЦК та СП ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо