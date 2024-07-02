Мобилизация в Украине — взыскание штрафов по уклонению

Взыскание штрафов с уклонистов — юристы объяснили все нюансы процедуры по закону
В Украине продолжается мобилизация, в связи с чем уклонистов от военного учета лиц может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества. В общей сложности речь идет о суммах от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, для должностных лиц юридических лиц — до 59,5 тысяч грн.
Юристы объяснили, каким образом происходит взыскание средств с граждан Украины при уклонении от учета.
Процедура взыскания средств
Исполнительные действия производятся государственным исполнителем по месту жительства или работы должника. Также соответствующая процедура возможна по местонахождению его имущества.
Исполнитель имеет право осуществлять исполнительные действия по взысканию с доходов должника, которые:
- находятся на счетах должника в банках или других финансовых учреждениях;
- являются электронными деньгами, хранящимися в электронных кошельках;
- есть счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях территории, на которую распространяется юрисдикция Украины.
Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в него постановления ТЦК о штрафе выносит постановление об открытии производства, в котором указывает на обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе. Также должника предупреждают об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.
Сообщение должнику о взыскании
Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в документе.
В случае если в исполнительном документе указаны адреса электронной почты взыскателя и должника, документы исполнительного производства направляются взыскателю и должнику также по электронной почте.
Отсутствие сведения о месте жительства
В случае отсутствия сведений о месте жительства должника исполнитель обращается в суд с представлением о вынесении определения о его розыске.
В случае необходимости розыска транспортного средства должника исполнитель выносит постановление о таком розыске. Такое указание обязательно для выполнения полицией.
Ранее мы рассказывали, что на военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например, не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции. В то же время, не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов.
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