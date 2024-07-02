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Взыскание штрафов с уклонистов — юристы объяснили все нюансы процедуры по закону

2 июля 2024 23:24
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Мобилизация в Украине — взыскание штрафов по уклонению
Представитель ТЦК разговаривает с мужем. Фото иллюстративное: hvylya.net
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Украине продолжается мобилизация, в связи с чем уклонистов от военного учета лиц может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества. В общей сложности речь идет о суммах от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, для должностных лиц юридических лиц — до 59,5 тысяч грн.

Юристы объяснили, каким образом происходит взыскание средств с граждан Украины при уклонении от учета.

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Процедура взыскания средств

Исполнительные действия производятся государственным исполнителем по месту жительства или работы должника. Также соответствующая процедура возможна по местонахождению его имущества.

Исполнитель имеет право осуществлять исполнительные действия по взысканию с доходов должника, которые:

  • находятся на счетах должника в банках или других финансовых учреждениях;
  • являются электронными деньгами, хранящимися в электронных кошельках;
  • есть счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях территории, на которую распространяется юрисдикция Украины.

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в него постановления ТЦК о штрафе выносит постановление об открытии производства, в котором указывает на обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе. Также должника предупреждают об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.

Сообщение должнику о взыскании

Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в документе.

В случае если в исполнительном документе указаны адреса электронной почты взыскателя и должника, документы исполнительного производства направляются взыскателю и должнику также по электронной почте.

Отсутствие сведения о месте жительства

В случае отсутствия сведений о месте жительства должника исполнитель обращается в суд с представлением о вынесении определения о его розыске.

В случае необходимости розыска транспортного средства должника исполнитель выносит постановление о таком розыске. Такое указание обязательно для выполнения полицией.

Ранее мы рассказывали, что на военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например, не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции. В то же время, не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов.

ВСУ Украина штрафы мобилизация ТЦК и СП уклонисты

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