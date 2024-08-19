Юрист пояснив, що робити у разі відмови у прийомі документів на відстрочку

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК. Ілюстративне фото: LB.ua

В Україні продовжується загальна мобілізація, у зв'язку з воєнним станом. Правила призову на військову службу під час мобілізації в особливий період визначаються постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у понеділок, 19 серпня.

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Як отримати відстрочку від мобілізації в Україні

Спеціальна комісія, що працює при районних і міських ТЦК та СП, займається розглядом заяв військовозобов'язаних про відстрочку. Комісію очолює начальник відповідного ТЦК або його структурного підрозділу. До її складу входять представники різних органів місцевої влади, включаючи освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, службу у справах дітей та центр надання адміністративних послуг. Ця комісія відповідальна за перевірку обґрунтованості надання відстрочки від військової служби в період мобілізації.

Для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним (окрім тих, хто вже має бронювання від органів влади), перш за все, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до ТЦК. Заява повинна бути адресована голові спеціальної комісії, яка розглядає питання відстрочок.

Форма такої заяви регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №560. До заяви потрібно додати документи або їхні копії, що підтверджують підстави для надання відстрочки.

Що робити у разі відмови у прийомі документів

Юрист Данило Гончаренко з ЮК "Приходько та партнери" у коментарі для РБК-Україна пояснив, що комісія ТЦК та СП не має права відмовляти в прийомі документів разом із заявою на відстрочку.

"Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, який передбачено цим Порядком, і не може відмовити у його прийнятті", — зазначив юрист.

Він також додає, що у випадку неправомірної відмови, громадяни мають право подати заяву повторно за допомогою адвокатів або оскаржити таку відмову в суді.