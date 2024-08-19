Юрист объяснил, что делать в случае отказа в приеме документов на отсрочку

Военнообязанные мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: LB.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в связи с военным положением. Правила призыва на военную службу при мобилизации в особый период определяются постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в понедельник, 19 августа.

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Как получить отсрочку от мобилизации в Украине

Специальная комиссия, работающая при районных и городских ТЦК и СП, занимается рассмотрением военнообязанных заявлений об отсрочке. Комиссию возглавляет начальник соответствующего ТЦК или его структурного подразделения. В ее состав входят представители разных органов местной власти, включая образование, здравоохранение, социальную защиту, службу по делам детей и центр предоставления административных услуг. Эта комиссия ответственна за проверку обоснованности предоставления отсрочки военной службы в период мобилизации.

Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанным (кроме тех, кто уже имеет бронирование от органов власти), прежде всего военнообязанный должен лично подать заявление в ТЦК. Заявление должно быть адресовано председателю специальной комиссии, рассматривающей вопросы отсрочок.

Форма такого заявления регламентируется Постановлением Кабинета Министров №560. К заявлению следует добавить документы или их копии, подтверждающие основания для предоставления отсрочки.

Что делать в случае отказа в приеме документов

Юрист Даниил Гончаренко из ЮК "Приходько и партнеры" в комментарии для РБК-Украина объяснил, что комиссия ТЦК и СП не имеет права отказывать в приеме документов вместе с заявлением на отсрочку.

"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и не может отказать в его принятии", — отметил юрист.

Он также добавляет, что в случае неправомерного отказа граждане имеют право подать заявление повторно с помощью адвокатов или обжаловать такой отказ в суде.