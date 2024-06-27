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Штраф за порушення військового обліку — військовозобов'язаний має 10 днів, щоб оскаржити протокол

27 червня 2024 12:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення військового обліку — що робити військовозобов'язаним
Чоловіки в ТЦК. Фото: Facebook/ООТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Усі чоловіки призовного віку повинні оновити військово-облікові дані. У разі виписання протоколу ТЦК за порушення військового обліку, військовозобов'язаний має 10 днів на оскарження цього рішення у суді.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Козаченко в етері Київ24 у четвер, 27 червня.

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Згідно із законом про мобілізацію всі чоловіки призовного віку повинні оновити військово-облікові дані у ТЦК та СП, або у застосунку "Резерв+". Адвокат зазначила, що, якщо місце перебування людини невідомо, інформація буде надходити на останню відому адресу, де особа перебувала на обліку.

"Якщо строк оновлення даних пройде і такий штраф буде виписаний, то ТЦК матиме право без складання протоколу одразу виписувати штрафи. Коли такий протокол виписаний, це означає що він одразу почав діяти. Копія протоколу надсилається особі, і у неї є 10 днів, щоб звернутися до суду та оскаржити це рішення, якщо вона не погоджується і вважає його неправомірним", — зауважила Козаченко.

Нагадаємо, штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу. Разом з тим, штрафи за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК згідно із приписами цих повісток можуть накладати за кожен такий випадок.

Раніше ми писали, що Територіальний центр комплектування через суд може заборонити військовозобов’язаному громадянину керування транспортним засобом. На такий крок у ТЦК можуть піти після того, як громадянин проігнорує вимогу.

штрафи
військові
порушення
персональні дані
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
адвокат

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