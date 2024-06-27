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Штраф за нарушение военного учета — военнообязанный имеет 10 дней, чтобы обжаловать протокол

27 июня 2024 12:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за нарушение военного учета — что делать военнообязанным
Мужчины в ТЦК. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Все мужчины призывного возраста должны обновить военно-учетные данные. В случае выписания протокола ТЦК за нарушение военного учета, у военнообязанного есть 10 дней на обжалование этого решения в суде.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Козаченко в эфире Киев24 в четверг, 27 июня.

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Согласно закону о мобилизации, все мужчины призывного возраста должны обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП, или в приложении "Резерв+". Адвокат отметила, что, если местонахождение человека неизвестно, информация будет поступать на последний известный адрес, где человек состоял на учете.

"Если срок обновления данных пройдет и такой штраф будет выписан, то ТЦК будет иметь право без составления протокола сразу выписывать штрафы. Когда такой протокол выписан, это означает, что он сразу начал действовать. Копия протокола посылается лицу, и у него есть 10 дней, чтобы обратиться в суд и обжаловать это решение, если оно не соглашается и считает его неправомерным" , — отметила Козаченко.

Напомним, штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.

Ранее мы писали, что Территориальный центр комплектования через суд может запретить военнообязанному гражданину управлять транспортным средством. На такой шаг в ТЦК могут последовать после того, как гражданин проигнорирует требование.

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военный учет
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ТЦК и СП
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