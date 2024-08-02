Штрафы за непостановку на учет мужчинам, обновившим данные в Резерв+ — судебная практика в Украине

Человек в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине в последнее время появились многочисленные случаи наложения штрафов на мужчин, обращающихся в Территориальные центры комплектования для обновления своих военно-учетных данных, но не состоящих на учете ранее. Эту ситуацию прокомментировал член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" в пятницу, 2 августа.

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Штрафы за непостановку на учет

Федиенко привел несколько примеров:

Первое нарушение: Мужчина, который обратился в ТЦК, но не был зарегистрирован на учете, однако обновил данные из-за "Резерв+" и получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Второе нарушение: Другой гражданин, потерявший военный билет и обратившийся в ТЦК для обновления данных, хотя уже актуализировал их в Резерв+, получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Третий случай: Мужчину, предоставившему справку от полиции о похищении документов, включая военный билет, получил штраф в размере 5100 гривен.

Федиенко отметил, что, по его мнению, хотя все штрафы наложены в соответствии с действующим законодательством, в некоторых случаях могли бы применяться другие инструкции, в том числе предупреждение вместо штрафа.

Правовые аспекты штрафов за непостановку на учет

Суды продолжают рассматривать вопрос о том, как штрафовать за непостановку на учет, если нарушение произошло до вступления в силу нового закона.

Согласно законодательству, ответственность наступает в соответствии с законом, действующим на момент совершения правонарушения. Закон №3696-IX, повышающий штрафы за нарушение правил военного учета, вступил в силу 19 мая 2024 года и не имеет обратной силы.

Следовательно, некоторые суды считают, что если нарушение, например, потеря военного билета произошло до 19 мая 2024 года, то следует применять статью в редакции, действующей до этой даты. Таким образом, необходимо учитывать и "старые" сроки для привлечения к ответственности, и "старый" размер штрафа.

В других случаях другие суды считают, что следует руководствоваться принципом продолжающегося правонарушения. То есть лицо продолжает совершать правонарушения из-за уклонения от учета, пока это нарушение не будет устранено. Поэтому ограничений по срокам нет и ТЦК может налагать штрафы в любое время.

Примеры судебных решений

Пример 1: Мужчина, состоявший на учете с 2008 года и имеющий троих детей, явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) после того, как узнал через Резерв+, который находится в розыске. Придя в ТЦК, он получил штраф в размере 17 тысяч гривен. Суд по делу №539/2247/24 пришел к выводу, что ТЦК неправомерно применил санкции согласно части 2 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Ведь в момент совершения правонарушения действия мужчины не могли подпадать под регулирование этой статьи.

Пример 2: 27 мая 2024 года мужчина явился в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Однако на него составили протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП за то, что он в 2021 году не стал на учет военнообязанных. Суд, рассмотрев дело №559/2057/24, отметил, что часть 3 статьи 210 КУоАП не могла действовать, ведь вступила в силу только 19 мая 2024 года и потому наложение штрафа было незаконным. Суд упразднил постановление ТЦК.

Пример 3: 30 января 2023 года ТЦК вызвал мужчину, который не явился на вызов. Это дает основания утверждать, что 30 января 2023 является как датой совершения административного правонарушения, так и датой его выявления. Это подтверждается обращением ТЦК в Национальную полицию от 7 февраля 2023 с просьбой о розыске, задержании и доставке гражданина, а также составлением протокола 14 июня 2023 против истца по части 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 19 июня 2024 пришел к выводу, что правонарушение было совершено именно этой даты. Учитывая сроки наложения административных взысканий, предусмотренные статьей 38 КУоАП, суд указал, что административное взыскание должно быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. Поскольку постановление было вынесено 25 октября 2023 года, суд отменил его по истечении срока.

Пример 4: Святошинский районный суд Киева в решении от 18 июля 2024 года по делу №759/7974/24 высказал несколько иную точку зрения. Дело касалось блокировки зарплатной карточки работника телемарафона из-за неуплаты штрафа, наложенного ТЦК. Суд отметил, что согласно статье 38 КУоАП срок для наложения административного взыскания начинается со дня совершения правонарушения или с момента выявления продолжающегося нарушения. КУоАП не определяет понятие "продолжающееся правонарушение", но в теории административного права под этим понимают длительное невыполнение требований правовой нормы, которое может проявляться как в форме действия, так и бездействия. При этом оценка характера продолжающегося правонарушения осуществляется индивидуально для каждого конкретного случая. В данном случае суд признал, что правонарушение, связанное с неисполнением обязанностей, продолжается, и его начало следует считать со следующего дня после даты указанной в повестке, а окончание — в день фактического исполнения обязанностей.